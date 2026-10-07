Най-големият срив в историята: Албумът на Майли Сайръс пропадна от №1 до №157

М айли Сайръс записа името си в историята на музикалната класация Billboard 200 - но с рекорд, от който едва ли има повод за гордост, съобщи Page Six.

Нейният най-нов албум „Bass Persuades“ се срина от №1 до №157 само за една седмица. Това е най-голямото свободно падане от върха за жена изпълнител в историята на класацията.

Албумът надмина очакванията в края на септември, когато дебютира директно на първо място с близо 61 000 продадени еквивалентни единици (комбинация от физически продажби и стрийминг).

Досегашният негативен рекорд сред жените се държеше от Мадона, чийто албум „Madame X“ пропадна от №1 до №77 през 2019 г., а малко след това Селин Дион го надмина, когато неният „Courage“ падна от първото място до №111.

Агресивен маркетинг и срив след първата седмица

„Bass Persuades“ е първият проект на Сайръс с новия ѝ лейбъл Atlantic Records, след като по-рано тази година тя напусна Columbia Records.

За да си осигури силен дебют, лейбълът пусна албума с големи дигитални отстъпки и в изобилие от физически формати - 16 различни винилови издания, 9 CD версии, 6 дигитални варианта и дори аудиокасета. Тази агресивна стратегия помогна на Майли да изпревари кънтри певицата Ела Лангли с едва около 70 продадени бройки и да грабне върха.

Miley Cyrus’ new album suffers one of the biggest drops from No. 1 in Billboard chart history https://t.co/XPmrzEvy6T https://t.co/IY0YZBoWZt — Page Six (@PageSix) October 7, 2026

Певицата, която мистериозно премахна фамилията си от профилите в социалните мрежи преди премиерата, отпразнува успеха с гигантски флорален венец във формата на единица, изпратен в дома ѝ от нейната звукозаписна компания.

„Това, че „Bass Persuades“ е под №1, е много повече от просто победа. Процесът беше един от най-прекрасните периоди в живота ми“, написа тогава Майли в Instagram.

За нейно съжаление, продажбите секнаха бързо след първоначалния ажиотаж на феновете, а първото място в класацията бе силово превзето отново от Тейлър Суифт и нейното луксозно издание „The Life of a Showgirl (Encore Edition)“.

В общата история на Billboard сривът на Майли Сайръс е вторият най-тежък изобор въобще. Абсолютният рекорд по пропадък от първото място се държи от рокаджиите от Bon Jovi, чийто албум „This House Is Not for Sale“ през 2018 г. се срина от №1 до №169 за седем дни.

Не иска турнета, но пълни стадиони за минути

Майли Сайръс не е правила мащабно световно турне от 2014 г. насам (след обиколката за албума „Bangerz“). Въпреки че отбягва изтощителните пътувания, интересът към изпълненията ѝ на живо остава колосален.

Изпълнителката има насрочени два самостоятелни концерта в известната зала Hollywood Bowl в Лос Анджелис на 16 и 18 октомври. За малко над 18-те хиляди места в онлайн виртуалната опашка за билети са се наредили почти 1,5 милиона фенове.

„Избрах да направя шоуто в Hollywood Bowl, защото знаех, че в 23:00 ч. леглото ми ще бъде само на 10 минути път с кола. Опашката за билети доказа, че сметките ми са били правилни - хората ще дойдат при мен, няма нужда аз да пътувам до тях“, сподели Сайръс пред Зейн Лоу.