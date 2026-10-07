България

Отново отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали, свидетел е обявен за общодържавно издирване

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани две вещи лица, както и десет свидетели

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 11:51
Отново отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали, свидетел е обявен за общодържавно издирване
Източник: БТА

З аседанието по делото, в което бившият кмет на Кърджали инж. Хасан Азис и още трима вече бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост, бе отложено за друга дата. Причината бе приемане по спешност в болница на единия от двамата подсъдими финансови контрольори, който ще претърпи операция, каза пред съда служебно назначеният му адвокат.

Отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали за октомври

В залата не се явиха също и двама от призованите свидетели. За единия от тях съдията по делото - Деян Събев, разпореди да бъде обявено общодържавно издирване с мярка за установяване на адреса му, след като за пореден път не е открит на познатия от органите адрес, а по информация на съседи, той не живее там от доста време. 

Съдията наложи и глоба от 100 евро, както и да бъде доведен принудително с охрана на следващото заседание, на другия неявил се, но редовно призован свидетел.

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани две вещи лица, както и десет свидетели.

Според обвинението, делото е за това, че бившият кмет Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител на общинската администрация, са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лв.

Финансовите контрольори Д. Д. и П. В. са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лв. по обвинението срещу П. В. и 24 420 лв. по обвинението срещу Д. Д.

Следващото заседание е насрочено за 24 ноември от 10:00 часа.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева    
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