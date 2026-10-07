България

Трети ден на бомбени заплахи: Нови сигнали в Казанлък и Стара Загора

Седем сигнала са получени за учебни заведения в Смолянско през последните два дни

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 12:54
Трети ден на бомбени заплахи: Нови сигнали в Казанлък и Стара Загора
Източник: iStock Photos

З а трети пореден ден сигнали за поставени взривни устройства са получени в институции и обществени сгради в различни части на страната. Нови заплахи има в Казанлък и Стара Загора, а през последните два дни серия от сигнали е регистрирана и в училища и детски градини в област Смолян.

Нова серия от бомбени заплахи в няколко града у нас

  • Сигнал за бомба в Община Казанлък

Сигнал за поставено взривно устройство е получен в сградата на Община Казанлък. На място са изпратени полиция и пожарна, а сградата е проверена. Служителите и посетителите са били изведени до приключването на проверката.

  • Съдебната палата в Стара Загора отново е затворена

За втори пореден ден Съдебната палата в Стара Загора преустанови работа заради сигнал за поставено взривно устройство.

Съобщението е получено на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Всички институции, които се помещават в сградата, са преустановили дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 17:00 часа на 7 октомври.

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

  • Седем сигнала в Смолянско

Седем сигнала са получени за учебни заведения в област Смолян през последните два дни, съобщи кореспондентът на БТА Елена Павлова.

Във вторник шест телефонни заплахи са били отправени към училища и детски градини в Смолян, Чепеларе и Мадан. В сряда е постъпил още един сигнал, този път за детска градина в маданското село Средногорци.

Полицията е проверила всички посочени обекти. Взривни устройства не са открити.

  • Серията започна в понеделник

Новите случаи продължават серията от бомбени заплахи, започнала в понеделник, 5 октомври. Тогава електронни съобщения за поставени взривни устройства бяха изпратени до десетки институции и учебни заведения в различни части на България.

Сред засегнатите обекти бяха съдилища, прокуратури, общински и областни администрации, болници, училища и детски градини. Сигнали бяха получени в София, Монтана, Разград, Исперих, Ловеч, Хасково, Бургас, Шумен, Варна, Благоевград, Костинброд и други населени места.

На редица места сградите бяха евакуирани, докато полицията извършваше проверки.

Във вторник последва нова серия от заплахи. Сигнали бяха получени в София, Ловеч, Стара Загора и Пловдив. Окръжният съд в Ловеч беше евакуиран след заплашително съобщение по електронната поща, а в София отново бяха засегнати детски градини.

Съдебната палата в Стара Загора беше затворена, след като сигнал за бомба беше изпратен до Окръжната прокуратура. Заплаха беше насочена и към прокуратурата в Пловдив.

  • МВР проверява произхода на съобщенията

По информация на полицията част от електронните съобщения са изпращани чрез компрометирани имейл акаунти и сървъри на потребители извън България.

Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ и други структури на МВР работят по установяването на източника на заплахите, включително във взаимодействие с партньорски служби.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Смолян - Елена Павлова    
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