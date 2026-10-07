Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

М ладеж на 19 години е задържан за нападение с нож в гимназия в Полша, при което бяха ранени 8 души, предаде АФП.
Нападението е извършено в училище в Остроленка, на 20 километра северно от столицата Варшава. След задържането на заподозрения полицията разпространи негова снимка със замъглено лице.
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Прокурорът в Остроленка Елжбета Лукашевич заяви, че сред пострадалите има ученици и учители.
„Изглежда, че младежът е влязъл в училището и е нападнал ученици и учители с опасен предмет“, каза Лукашевич пред новинарския канал TVN24.
„По информацията, с която разполагам, са ранени осем души“, добави тя.
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Пожарната служба съобщи пред Полската агенция по печата (PAP), че сред пострадалите са трима възрастни и петима тийнейджъри.
Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia.— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 7, 2026