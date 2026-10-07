Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи вторично огнище на шарка по овцете и козите в два свързани животновъдни обекта в село Васил Левски, община Карлово. В тях се отглеждат общо 174 овце.

Стопанинът е подал сигнал след появата на симптоми на заболяването и е съдействал на ветеринарните власти.

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща град Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица от община Карлово, област Пловдив.

Определена е и 20-километрова надзорна зона.

Какви са ограниченията

В населените места, попадащи в защитната и надзорната зона, са въведени ограничителни мерки. Те включват забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. В животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

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Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището.

За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Кои населени места попадат в надзорната зона

20-километровата надзорна зона обхваща населени места в шест общини.

В община Карлово влизат град Баня, град Калофер и селата Бегунци, Богдан, Войнягово, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Московец, Мраченик, Певците и Пролом.

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В община Сопот са включени град Сопот и село Анево, а в община Хисаря - град Хисаря и село Михилци.

В надзорната зона попадат още селата Горна Махала, Иван Вазово, Отец Паисиево и Песнопой от община Калояново; селата Свежен и Сърнегор от община Брезово; както и селата Александрово, Манолово, Осетеново, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора.

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Предприети са мерки за ограничаване на заболяването

От БАБХ посочват, че са предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Собствениците на засегнатите животни ще получат обезщетение по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От агенцията посочват, че шарката по дребните преживни животни не представлява опасност за хората. При разпространение на заболяването обаче то може да доведе до значителни икономически щети за животновъдството.