България

Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

Засегнати са 174 овце в два свързани животновъдни обекта, въведени са защитна и надзорна зона

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 12:08
Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово
Източник: iStock photos/Getty images

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи вторично огнище на шарка по овцете и козите в два свързани животновъдни обекта в село Васил Левски, община Карлово. В тях се отглеждат общо 174 овце.

Стопанинът е подал сигнал след появата на симптоми на заболяването и е съдействал на ветеринарните власти.

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, която обхваща град Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица от община Карлово, област Пловдив.

Определена е и 20-километрова надзорна зона.

  • Какви са ограниченията

В населените места, попадащи в защитната и надзорната зона, са въведени ограничителни мерки. Те включват забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. В животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Хасковска област

Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището.

За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

  • Кои населени места попадат в надзорната зона

20-километровата надзорна зона обхваща населени места в шест общини.

В община Карлово влизат град Баня, град Калофер и селата Бегунци, Богдан, Войнягово, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Московец, Мраченик, Певците и Пролом.

БАБХ с извънредни мерки заради шарка по овцете край Елин Пелин и Кърджали

В община Сопот са включени град Сопот и село Анево, а в община Хисаря - град Хисаря и село Михилци.

В надзорната зона попадат още селата Горна Махала, Иван Вазово, Отец Паисиево и Песнопой от община Калояново; селата Свежен и Сърнегор от община Брезово; както и селата Александрово, Манолово, Осетеново, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора.

Откриха огнище на шарка по овце в Първомай

  • Предприети са мерки за ограничаване на заболяването

От БАБХ посочват, че са предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Собствениците на засегнатите животни ще получат обезщетение по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От агенцията посочват, че шарката по дребните преживни животни не представлява опасност за хората. При разпространение на заболяването обаче то може да доведе до значителни икономически щети за животновъдството.

Редактор: Василена Василева
Източник: БАБХ    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Jaguar най-после показа радикалния електрически Type 01

Jaguar най-после показа радикалния електрически Type 01

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 5 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 5 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 2 часа
Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност
Ексклузивно

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пазарът на труда у нас е на пауза

Пазарът на труда у нас е на пауза

Парите ни Преди 22 минути

Търговията търси повече хора, хотелите и ресторантите намаляват наеманията след сезона

Отново отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали, свидетел е обявен за общодържавно издирване

Отново отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали, свидетел е обявен за общодържавно издирване

България Преди 30 минути

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани две вещи лица, както и десет свидетели

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

България Преди 57 минути

Заместник-главният прокурор е следваща по старшинство, а предложението предстои да бъде гласувано от Пленума на съвета

.

Къде е щастието? И защо толкова често го търсим на грешното място?

Любопитно Преди 59 минути

Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска

Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Свят Преди 1 час

,

На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт

Свят Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ и звезда от трилъра на Хичкок „На север през северозапад“ Ева Мари Сейнт почина на 102-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис, оставяйки след себе си над 60 години забележителна кариера в киното и телевизията

Снимката е илюстративна

ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Свят Преди 1 час

OpenAI

Български учен е сред изследователите на OpenAI за нов воден знак в AI текстове

България Преди 1 час

Научният директор на INSAIT е сред ограничен кръг изследователи, които проучват технология за воден знак в съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Парите ни Преди 1 час

Брент поскъпва с близо 1%, въпреки че доставките от Близкия изток постепенно се възстановяват

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Парите ни Преди 1 час

Валутата поевтинява спрямо долара, лирата и франка само два дни след 17-месечното си дъно

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян и редица известни личности залагат на хипербарните камери с обещания за подмладяване и дълголетие, но медицински експерти предупреждават, че научни доказателства за това липсват, а домашната им употреба крие сериозни рискове

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

България Преди 1 час

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

Свят Преди 1 час

Автор на New York Post твърди, че атаката от 2023 г. е извадила наяве нови прояви на антисемитизъм

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Свят Преди 1 час

„Начинът, по който реагираха на случаите по отношение на контактните лица, болницата, костюмите за пълна защита, изпращането на ръководителя на техния еквивалент на CDC там, беше несъвместим с реакция при чума“, заяви д-р Амеш А. Адаля, старши изследовател в Центъра за здравна сигурност „Джонс Хопкинс“

<p>&bdquo;ЕС, предадохте ни!&ldquo;: Косово ври след тежката присъда за Тачи и безизходицата в Прищина</p>

Растящо напрежение и политическа безизходица – накъде ще поеме Косово

Свят Преди 1 час

Косово е в плен на задълбочаваща се политическа криза, а това поражда много притеснения за бъдещето на страната, предупреждават експерти

Снимката е илюстративна

ЕС се готви за най-страшния сценарий - хибридна атака с много жертви

Свят Преди 1 час

Дипломати обсъждат изпращане на аварийни екипи, европейско финансиране и координация при мащабна криза

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Царете на лъжата: Ето на кои 4 зодии не бива да имате доверие

Edna.bg

Пламена от “Игри на волята” за живота без мъж до себе си: Свиква ли се със самотата?

Edna.bg

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Nova.bg

Делото "Бургазлиев": 18-годишен механик, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Nova.bg