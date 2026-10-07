България

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

Официалното начало на операцията бe дадено с церемония по изпращането на корабите от Морската гара във Варна

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 14:26
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З а втори път след юли България поема командването на Противоминната група в Черно море (MCM BLACK SEA). Toва каза след официалната церемония по тържествено изпращане на корабите, участващи в активацията, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински.

Той припомни, че групата се състои от кораби от трите съюзнически държави - Румъния, Турция и България, а целта ѝ е да се бори с минната опасност, която се появи след конфликта в северната част на Черно море.

"Мисля, че групата го прави по най-успешния начин, защото досега нямаме натъкнал се кораб на мина, откакто групата е активирана", посочи Мусински.

По думите му има осъществени реални действия на групата, а наличието ѝ и всичко, което тя прави, внася спокойствие в морския бизнес и за тези, които си вадят хляба с морето.

Сегашната активация е 12-ата, ще е за много кратко време и ще завърши към 20 октомври, каза Мусински и уточни, че след това в края на месеца ще има още една активация.

След потеглянето си от Варна корабите ще провеждат действия близо до българския бряг, а след това ще плават до Турция и ще се включат в учение в югоизточната ни съседка, без да спират да водят противоминно наблюдение. 

Мусински каза още, че всички действия, които се отработват по време на активацията, са реални действия по наблюдение и се водят по процедурите на НАТО.

Според него това е още една чудесна възможност за нашите екипажи да отработят още веднъж тези неща. Заместник-командирът добави, че тези активации позволяват на българските моряци да се сравнят със съседите, с Румъния и с Турция, да видят какво е тяхното ниво, да научат нещо ново.

Церемонията по изпращането на корабите от групата започна на Морска гара във Варна с посрещането флотилен адмирал Ваньо Мусински, който прие строя и поздрави участниците. След това бяха изпълнени националните химни на трите страни.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков    
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