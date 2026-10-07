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Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Синдикатите искат задължителни правила за качествени работни места

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

7 октомври 2026, 14:45
Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност
Източник: istock

Повишаването на качеството на работните места е от решаващо значение както за по-конкурентоспособна Европа, така и за по-добрия живот на работещите. Това заявяват от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) по повод днешния Световен ден за достоен труд.

Денят се отбелязва всяка година на 7 октомври по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите. Тази година той идва в момент, когато Европейската комисия се подготвя да представи своя Акт за качествени работни места. В речта си за състоянието на Съюза председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен пое ангажимент той да бъде внесен преди края на годината, напомнят от ЕКП.

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Трите слабости на европейската конкурентоспособност

Проучванията показват, че основните причини за проблемите с конкурентоспособността на Европа – недостигът на работна ръка, недостигът на умения и ниските инвестиции – са тясно свързани с качеството на работните места, посочват от конфедерацията.

В целия ЕС индустриите, които най-трудно намират работници, плащат средно с 9% по-малко от тези, които са най-малко засегнати от недостига на работна ръка.

Само 39,5% от работещите могат да участват в обучение – доста под целта на ЕС от 60%. Колективното договаряне помага, като 66% от споразуменията включват право на обучение.

Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност пък са по-високи в страните, където правата на работещите за участие са силни, и най-ниски там, където са слаби.

Какво искат синдикатите

ЕКП и свързаните с нея профсъюзи призовават европейските правителства да подкрепят силен закон с обвързващо законодателство в следните области:

  • изкуствен интелект и алгоритмично управление на труда;
  • безопасност и здраве при работа – психосоциални рискове, рискове, свързани с климата, мускулно-скелетни нарушения, насилие и тормоз на работното място, основани на пола;
  • защита на правата на работниците във веригите от подизпълнители и при посредничеството в заетостта;
  • справедлив преход;
  • прилагане на правилата и роля на социалните партньори;
  • право на изключване и дистанционна работа.

Естер Линч: Над 16 млн. души работят, но живеят в бедност

„Всяка работа трябва да бъде достойна, независимо в кой отрасъл се полага трудът или в кой регион живее човекът“, заяви генералният секретар на ЕКП Естер Линч. По думите ѝ за твърде много хора в Европа това все още не е реалност.

Тя посочи, че над 16 млн. души в Европа живеят в бедност, въпреки че работят, заради ниското заплащане, а повечето работници не преминават обучение. Неуреденият статут на изкуствения интелект лишава работещите от самостоятелност и застрашава работните им места, а стресът, прегарянето и другите психосоциални рискове увреждат здравето им при липса на конкретно законодателство на ЕС за превенцията им.

Линч обърна внимание и на непрозрачните вериги от подизпълнители. Според нея те позволяват на престъпни групировки да задържат заплати и да не плащат осигуровки, а работниците в края на тези дълги вериги са най-изложени на риск от трудови злополуки.

Затова Законът за качествените работни места трябва да включва строги нови законови разпоредби, а не само насоки, които недобросъвестните работодатели ще пренебрегнат, настоя генералният секретар. По думите ѝ по-качествените работни места ще донесат ползи за всички – освен по-добър живот за хората, те ще направят европейските компании по-конкурентоспособни, като им осигурят висококвалифицирана и мотивирана работна сила.

Линч отбеляза, че Комисията отделя много време на това как да улесни дейността на компаниите, но не трябва да забравя, че истинският двигател на прогреса са хората, които могат да водят достоен живот.

„Европа никога няма да спечели надпреварата за снижаване на стандартите за правата на работниците“, заяви тя и призова законът да бъде представен още тази година със задължителни норми, а не с „поредните празни обещания“.

Редактор: Маргарита Костадинова
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