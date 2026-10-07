Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

С пециализирана полицейска операция за противодействие на нарушенията на изборното законодателство е проведена на 4 октомври на територията, обслужвана от Районните управления в Кюстендил и Дупница. В акцията са участвали и служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Проверки в Кюстендил

На територията на РУ-Кюстендил са проверени 23 моторни превозни средства и 32 души. Полицията не е събрала данни за подготовка на действия, свързани с нарушаване на изборните права на гражданите.

Проверени са и две заложни къщи. На трима души са съставени предупредителни протоколи за недопускане на нарушения на изборните права.

В рамките на операцията е извършен и контрол за спазване на Закона за движение по пътищата. Проверени са 61 моторни превозни средства и 61 души. За установени нарушения са съставени един акт за установяване на административно нарушение и шест фиша.

При обходите на питейни заведения не са установени нарушения.

Масово сбиване в квартал „Изток“

Малко след приключването на мирни протестни действия в кюстендилския квартал „Изток“ е възникнало масово сбиване между жители на квартала.

Конфликтът е бил овладян от служители на полицията и ГДЖСОБТ.

По-късно същия ден е получен сигнал за група хора от София, които се насочвали към квартала в подкрепа на част от участниците в конфликта. Полицаите са спрели два автомобила с общо 11 души, преди те да влязат в квартала.

След проведени разговори с тях и с техните близки от квартал „Изток“ не се е стигнало до възобновяване на конфликта. На участниците са връчени протоколи за полицейско предупреждение, а обстановката се е нормализирала.

Проверки и в Дупница

На територията, обслужвана от РУ-Дупница, са проверени 90 души и 69 моторни превозни средства.

За установени нарушения са съставени един акт по Кодекса за застраховането, четири фиша и един акт за нарушение на Закона за движение по пътищата. Връчени са и 13 електронни фиша.

По време на операцията е образувано бързо полицейско производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. Водачът е задържан.

Извършени са проверки и на нощни заведения и казина в Дупница и района. В Сапарева баня е осъществено засилено полицейско присъствие и са извършени проверки.

От ОДМВР-Кюстендил посочват, че нарушения, свързани с изборните права на гражданите и изборното законодателство, не са констатирани.