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Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Изследователите Анри Б. Каган и Кенсо Соаи откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула – вместо нейния огледален образ

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 октомври 2026, 15:08
Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка
Източник: БТА

Н обеловата награда за химия беше присъдена на френския учен Анри Б. Каган и японеца Кенсо Соаи за предоставянето на решение на химичната загадка за асиметрията на живота. Изследователите откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула – вместо нейния огледален образ.

Например молекулите на аминокиселините, градивните елементи на протеините, съществуват под две форми, които са огледален образ една на друга. Живите организми на Земята обаче функционират само с една от тези форми. Нобеловите лауреати отговориха на въпроса: защо животът предпочита само една от тези огледални молекули пред другата.

В органичната химия това свойство е известно като „хиралност“, така че хиралните молекули имат както десни, така и леви форми. Можете да ги оприличите на нашите ръце – те не са идентични, но всяка е огледален образ на другата, съобщава Би Би Си (BBC).

И докато природата почти изключително произвежда версията, която ѝ е необходима, за да функционира, химичните реакции в лаборатория обикновено създават смес от 50-50 както от леви, така и от десни молекули.

Когато става въпрос за създаване на лекарства, това е от особено значение, тъй като всяка версия се държи различно, когато взаимодейства с нашите тела. Така едната версия може да има свойства да се бори с болестите, докато другата версия да не прави нищо или дори да причинява вреда.

Говорейки по телефона на пресконференцията за Нобеловите награди тази сутрин, Кенсо Соаи заяви: „Това е един от най-вълнуващите дни в живота ми“.

Председателят на Нобеловия комитет по химия Хайнер Линке обясни как хиралните молекули имат огледални форми като нашите ръце.

Чрез разрешаването на загадката на хиралността Анри Каган и Кенсо Соаи са установили как да проектират химични реакции, за да произвеждат много повече от желаната версия на дадена молекула.

Хайнер Линке, председател на Нобеловия комитет по химия, обясни: „Анри Каган и Кенсо Соаи предоставиха решение на химична загадка на повече от век: как хомохиралността – селективното производство на правилната версия на дадена молекула – може да възникне спонтанно. Химичните реакции, които те са разработили, са грандиозни.“

Анри Каган, който е в Universite Paris-Sud, за първи път открива нов начин за манипулиране на химичните реакции през 1986 г. Това му позволява да създаде по-голям излишък от един от огледалните образи, отколкото се е смятало за възможно досега.

Кенсо Соаи от Токийския научен университет прави следващата стъпка през 1995 г. Той публикува научен доклад в списание Nature, описващ първата по рода си химична реакция, която има потенциала да бъде хомохирална – произвеждаща само желаната версия на органичната молекула. През 2003 г. той най-накрая успява да контролира реакция, при която се образува само един от двата възможни огледални образа.

„Освен самият живот, никой досега не беше постигал това“, заявява Нобеловият комитет в изявление.

На пресконференцията в сряда Кенсо Соаи похвали „многото отлични изследователи“ в тази област.

Професор Робърт Мокая, президент на Кралското химическо общество в Обединеното кралство, заяви, че това е „мощен пример за това как фундаменталната химия може да подкрепи решенията на някои от най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото“.

„Различните изомери (или версии на молекулите) могат да имат напълно различни биологични и физически ефекти, така че те са от решаващо значение за намирането на ефективни лекарства за лечение на всички видове заболявания“, добави той.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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