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Средният осигурителен доход скочи рязко през август

Базата за новите пенсии продължава да расте

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

7 октомври 2026, 13:01
Средният осигурителен доход скочи рязко през август
Източник: БТА

Средният осигурителен доход в България се повишава рязко през август. По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) той е 1056,31 евро при 1015,10 евро през юли.

Разликата е 41,21 евро нагоре само за месец, или около 4,1%.

Августовската стойност е и с 21,46 евро над достигнатото през април ниво от 1034,85 евро, което досега беше най-високото от началото на годината.

Осигурителният доход тръгна надолу, но базата за новите пенсии расте

Как се движи осигурителният доход от началото на годината

Данните на НОИ показват, че движението през първите осем месеца не е еднопосочно.

През януари средният осигурителен доход е 1006,70 евро, а през февруари леко се понижава до 1005,28 евро.

След това започва покачване. През март показателят достига 1024,31 евро, а през април се увеличава до 1034,85 евро.

През май има съвсем лек спад до 1033,62 евро, а през юни понижението става значително по-видимо – до 1007,46 евро.

През юли доходът се възстановява до 1015,10 евро, а през август прави най-големия си скок за годината – до 1056,31 евро.

Така спрямо януари августовската стойност е по-висока с 49,61 евро, или с близо 5%.

Базата за новите пенсии продължава да расте

Докато месечният осигурителен доход се колебае, средномесечният осигурителен доход за последните 12 месеца продължава устойчиво да се увеличава.

За периода от 1 септември 2025 г. до 31 август 2026 г. той вече е 1009,78 евро, съобщават от НОИ.

НОИ обяви важен показател за бъдещите пенсионери

В началото на годината стойността беше значително по-ниска. За 12-месечния период до края на януари тя беше 957,91 евро, след което постепенно се повишава:

  • до февруари – 967,45 евро
  • до март – 976,96 евро
  • до април – 983,28 евро
  • до май – 989,23 евро
  • до юни – 994,89 евро
  • до юли – 1000,93 евро
  • до август – 1009,78 евро

Така от началото на годината 12-месечният показател се е увеличил с 51,87 евро. Покачването от 8,85 евро само за последния месец е най-голямото от март насам.

Защо този показател е важен за пенсиите

Именно средномесечният осигурителен доход за страната за последните 12 календарни месеца се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии.

Стойността от 1009,78 евро ще бъде използвана при определянето на пенсиите, отпуснати през септември 2026 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Тъй като августовският месечен доход е с 46,53 евро над 12-месечната средна, той допринася базата за новите пенсии да продължи да върви нагоре.

Автор: Маргарита Костадинова
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