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Губернаторът отказва милост: Какво бъдеще очаква жената, която не можаха да екзекутират

Проваленият опит за екзекуцията на Криста Пайк повдига въпроси, които „никога досега не се е налагало да бъдат задавани

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 октомври 2026, 13:29
Губернаторът отказва милост: Какво бъдеще очаква жената, която не можаха да екзекутират
Криста Пайк   
Източник: БТА/AP

Г убернаторът на Тенеси Бил Лий за момента устоява на призивите да замени смъртното наказание на Криста Пайк, въпреки многократните молби на нейния адвокат, докато проваленият опит за екзекуцията ѝ повдига въпроси, които „никога досега не се е налагало да бъдат задавани“.

Осъдената за жестоко убийство Пайк (50 г.) е в съзнание и говори в рамките на възстановяване, което нейните адвокати описват като „медицински безцедентно“ – седмица след като оцеля след две дози от смъртоносната инжекция. Все още обаче не е ясно дали тя ще бъде подложена на екзекуция отново.

„Намираме се в непозната територия“, заяви във вторник Робин Махър, изпълнителен директор на Информационния център за смъртното наказание, пред USA Today, цитиран от The New York Post.

„Върховният съд на САЩ не е вземал решение дали втори опит за екзекуция нарушава Конституцията от 1947 г. насам“, каза той, визирайки случая на Уили Франсис – чернокож тийнейджър, изпратен на електрическия стол след осъдителна присъда от жури, съставено изцяло от бели.

„Това са въпроси, които никога досега не е имало нужда да бъдат задавани, и никой не знае отговорите“, добави Махър.

Франсис оцелява след първата си екзекуция през май 1946 г., тъй като електрическият стол, известен с прозвището „Страшната Гърти“, не подава достатъчно ток. Той е екзекутиран успешно на следващата година.

Махър предполага, че втори опит за екзекуция „най-вероятно ще бъде противоконституционен“.

„От всички неизвестни, които имаме в момента, единственото нещо, в което съм сигурен, е че тя не трябва да бъде подлагана на втори опит. Тя вече преживя истински изтезания в онази камера за екзекуции“, посочи той. 

Междувременно отиващият си от поста губернатор Лий отказва да замени присъдата на убийцата. Тя прекарва над 30 години в очакване на смъртно наказание за жестокото убийство на своята съученичка Колийн Слемър.

Всички екзекуции на щатско ниво, планирани за тази година, междувременно са спрени, но Лий не изключва възможността Пайк да бъде умъртвена на по-късна дата. Той заяви, че неговата „отговорност е да защитава присъдите, които журитата в Тенеси са издали“.

„Гражданите на Тенеси решиха, че смъртното наказание е съответстващата санкция за най-жестоките престъпления в щата. Хората в Тенеси вземат това решение, а моята работа е да се уверя, че тези присъди се изпълняват“, категоричен е губернаторът.

„Не мисля, че нов опит за екзекуция ще донесе правосъдие“, каза в неделя пред CNN адвокатът на Пайк, Стивън Ферел, критикувайки позицията на губернатора. „Най-малкото, което може да се направи сега, е да свалим смъртното наказание от дневния ред и да потърсим какво може да бъде бъдещето за нея“, заяви той пред „CBS Mornings“.

Въпреки че Пайк е възстановила съзнание – нещо, което адвокатите ѝ нарекоха случай „въпреки всички шансове“ – тя е претърпяла „тежки увреждания“ на ръцете си, след като са ѝ били приложени две дози пентобарбитал.

„Прогнозата остава неизвестна, но като минимум очакваме дълго възстановяване“, посочват те.

Адвокатите ѝ също така предупредиха, че може да мине „дълго време“, преди тя да е в състояние да „участва в съдебния процес“.

Сенатор Марша Блекбърн (републиканец от Тенеси) призова за връщането на електрическия стол в светлината на провалената екзекуция. „Макар да трябва да има пълен преглед на случилото се и защо процесът се е провалил, отговорът е прост: върнете електрическия стол и раздайте бързо правосъдие за тези жертви. Като ваш губернатор ще направя точно това“, заяви Блекбърн, която се очаква да спечели изборите през ноември за заместник на Лий.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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