България

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, посочи той

25 януари 2026, 14:13
Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите
Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода
Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние
Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната
След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис
Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово
Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, а повече от половината са с грип, което е обичайно за сезона. Това каза доц. Атанас Мангъров, инфекционист и педиатър от Инфекциозната болница в София, в ефира на NOVA.

По думите му, в повечето случаи болни деца се хоспитализират, без да има нужда, защото „родителят няма желание да се занимава с детето у дома”. Също така посочи, че това се случва навсякъде в страната.

Той допълни, че така се и усвояват и клинични пътеки.

Мангъров каза още, че често, когато пациентите са хоспитализирани, на третия ден искат да се приберат, защото вече са разбрали какво трябва да правят за лечението на детето.

Той подчерта, че родителите трябва да следят за общото състояние на детето и дали има температура. Също така обясни, че антибиотик се прилага при бактериално усложнение, което обикновено се получава на 7-8 ден. Като преди това трябва да се направи преоценка на състоянието на детето, за да се види дали има нужда от такова лечение.

За препаратите срещу грип той посочи, че не са „панацея” и трябва да се прилагат в първите 24 часа. Също така дразнят стомаха, което води до повръщане при детето, а оттам до влизане в болница.

"Детето, което е боледувало, може да отиде на училище, ако 2 дни не е вдигало температура", допълни той.

По повод онлайн измами с лекарства, в които е замесено неговото име, Мангъров каза, че не рекламира медикаменти за простата.

Източник: NOVA    
грип деца болница родители атанас мангъров
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи

България Преди 18 минути

Българският патриарх посрещна делегация от Гръцката православна църква в столичния храм „Св. Неделя“

Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

Свят Преди 32 минути

На срещата бяха обсъдени съвместни проекти в областта на отбраната

Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си

Свят Преди 3 часа

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

България Преди 4 часа

Момичето е с черепно-мозъчна травма

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Любопитно Преди 4 часа

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Любопитно Преди 4 часа

Семейството малката Анран се установява в градчето преди шест години, а преди четири там се ражда и сестра ѝ

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Свят Преди 5 часа

Целта е предпазване от шпионаж и дезинформация

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Любопитно Преди 5 часа

Една перспективна естествена алтернатива един ден може да бъде произведена в много по-голям мащаб, използвайки ензими от слузеста плесен

Делси Родригес призова за споразумение с опозицията във Венецуела

Свят Преди 6 часа

Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира, заяви тя

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

България Преди 6 часа

Той е трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в събота в 21.50 часа

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 6 часа

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Любопитно Преди 7 часа

Той е роден през 329 г. в градчето Арианз в област Кападокия

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 7 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Свят Преди 7 часа

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 7 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 7 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

