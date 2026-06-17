Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март

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Н ародното събрание единодушно реши да замрази заплатите на депутатите на нивата от март тази година. Решението беше прието след подкрепа от всички парламентарни групи, а предложението беше внесено от „Прогресивна България“, предаде NOVA.

С приетите текстове основното месечно възнаграждение на народните представители остава фиксирано на 4236 евро. Размерът му е обвързан със средната работна заплата в обществения сектор, като към март тя е била 1412 евро.

Депутатите не замразиха заплатите си

До момента депутатските възнаграждения се актуализираха автоматично на всеки три месеца според данните за средната заплата в обществения сектор.

С решението на парламента размерът на основната депутатска заплата се запазва на мартенските нива, освен ако Народното събрание не приеме изрично нова промяна.

Правната комисия прие замразяване на депутатските заплати

Темата за възнагражденията на народните представители предизвиква обществен интерес при всяко тримесечно преизчисляване, тъй като увеличението на средната работна заплата води и до ръст на депутатските заплати.

Именно затова предложението беше мотивирано с необходимостта от ограничаване на автоматичното нарастване на възнагражденията.

Депутатите не замразиха заплатите си, ще продължават да се актуализират на три месеца

Предстои депутатите да обсъдят и допълнителни промени, свързани с механизма за определяне на заплатите им. Сред тях е и предложението да бъде прекратена автоматичната индексация на всеки три месеца, така че бъдещи промени във възнагражденията да се извършват само след изрично решение на парламента.

Ако подобна промяна бъде окончателно приета, размерът на депутатските заплати няма да се променя автоматично при всяко увеличение на средната работна заплата в обществения сектор, а ще зависи от последващи решения на Народното събрание.