Депутатите не замразиха заплатите си, ще продължават да се актуализират на три месеца

Н ародните представители решиха да запазят механизма за автоматично увеличение на депутатските заплати на всеки три месеца. Решението беше прието по време на обсъждането на промените в правилника за организацията и дейността на Народното събрание в сряда, включително финансовите правила, които определят размера на възнагражденията.

Гласуването премина с почти пълно мнозинство – 143 депутати подкрепиха текстовете, един гласува „против“, а въздържали се нямаше.

С това парламентът на практика се отказа от идеите, появили се през последните дни, за временно замразяване на депутатските възнаграждения заради състоянието на държавните финанси.

Как се определят заплатите на депутатите

Според действащите финансови правила народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни работни заплати в обществения сектор по данни на Националния статистически институт.

Размерът на заплатите се преизчислява автоматично на всеки три месеца въз основа на средната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

В тези суми не се включват допълнителните възнаграждения за участие в парламентарни комисии, ръководни постове или други допълнителни плащания.

Идеята за замразяване отпадна

През последните дни представители на управляващото мнозинство от „Прогресивна България“ коментираха възможността автоматичното увеличение на депутатските възнаграждения да бъде премахнато или временно замразено.

Като мотив беше посочено напрежението върху държавните финанси и необходимостта от ограничаване на разходите.

Заплатите на министрите също зависят от депутатските

Решението на парламента има значение не само за възнагражденията на народните представители, но и за тези на изпълнителната власт.

Заплатите на министрите и премиера са пряко обвързани с депутатските възнаграждения. Министрите получават с 30% по-високи заплати от народните представители, а премиерът – с 55% над депутатското възнаграждение.

Така всяко увеличение на депутатските заплати автоматично води и до ръст на възнагражденията в Министерския съвет.

Възможността за замразяване остава

Въпреки вчерашното решение възможността за замразяване на основните възнаграждения на депутатите все още съществува, пише "Сега". Това обаче може да стане единствено чрез текстове в Закона за държавния бюджет, а не чрез правилника на Народното събрание.

Темата за размера на възнагражденията на народните представители традиционно предизвиква обществен дебат, особено в периоди на икономически затруднения, висока инфлация и призиви за ограничаване на публичните разходи.