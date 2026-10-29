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Откриха нова планета джудже в Слънчевата система, крила се точно пред очите ни

Голям обект в Пояса на Кайпер, далечен регион от ледени и скалисти тела отвъд Нептун, изглежда е нов кандидат за планета джудже. Наречен 2026 ED138, цялата му орбита се намира в обхвата на разстоянието на Плутон от Слънцето, но въпреки това е открит едва сега

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 октомври 2026, 12:41
Откриха нова планета джудже в Слънчевата система, крила се точно пред очите ни
Източник: iStock

У чените отдавна се борят да картографират региона от космоса отвъд Плутон, разчитайки на разпръснати открития и индиректни улики от движенията на други планети. Сега изследователите обявиха ново откритие от обсерваторията „Вера С. Рубин“, разположена високо на връх Серо Пачон в Чили.

Голям обект в Пояса на Кайпер, далечен регион от ледени и скалисти тела отвъд Нептун, изглежда е нов кандидат за планета джудже. Наречен 2026 ED138, цялата му орбита се намира в обхвата на разстоянието на Плутон от Слънцето, но въпреки това е открит едва сега.

Обсерваторията „Рубин“ разполага с най-голямата дигитална камера, строена някога за астрономията, способна да улови участък от небето, равен на 40 пълни луни, в един единствен кадър. Телескопът видя светлина за първи път през юни 2025 г., а до март 2026 г. обектът навлезе в неговото зрително поле. Оттогава екипът го проследи чрез 30 засичания в продължение на 20 нощи наблюдения с „Рубин“, датиращи от 4 март до 11 юли 2026 г.

Непознатата светлина се оказа от един от най-големите обекти, откривани някога отвъд Нептун, който потенциално съперничи по размер на други надсредни планети джуджета, като Макемаке и Хаумея.

Астрофизикът Матю Холман от Харвард-Смитсонианския център забелязва обекта на 13 октомври 2026 г., докато анализираше наблюдения от „Рубин“ с помощта на софтуер, разработен заедно с колегата му Кевин Напиер.

Търсейки в по-стари данни, екипът откри обекта в изображения от Камерата за тъмна енергия (Dark Energy Camera), датиращи от февруари 2016 г. Камерата го беше уловила също през 2017, 2018, 2019 и 2023 г. Холман отбеляза, че обекти като този са „много редки“. Проверявайки работата си повторно с „възбудено неверие“, той се уверил, че не са допуснати грешки.

Регионът отвъд Нептун започва на приблизително 30 астрономически единици (AU) от Слънцето, и всичко, което знаем, подсказва, че много повече остава скрито. Поясът на Кайпер се простира до 55 AU, отвъд който се намира теоретичният Облак на Оорт.

Хиляди обекти отвъд Нептун загатват за материали в още по-далечни предели. Забелязването им е изключително трудно, защото отразяват много малко слънчева светлина и изглеждат бледи за телескопите.

Те са и изключително студени, излъчвайки много малко топлинна радиация (инфрачервена светлина), която сензорите да уловят.

Ако 2026 ED138 е в по-големия край на оценките за размера си, той би могъл да се нареди до други планети джуджета, което означава, че собствената му гравитация би била достатъчно силна, за да го притегли в кръгла форма. Откритието показва способността на „Рубин“ многократно да сканира обширни участъци от небето и да прихваща бледи, бавнодвижещи се тела, които по-ранни наблюдения са пропуснали и да разкрива обекти, криещи се пред очите ни.

Според Центъра за малки планети (Minor Planet Center), на ED138 са му необходими около 281 години, за да направи пълна обиколка около Слънцето, варирайки от 36.86 астрономически единици (AU) при най-близкото си разстояние до 49.04 AU при най-далечното.

Орбитата му също така е наклонена с приблизително 24.5 градуса спрямо останалата част от слънчевата система, класически пример за орбиталните особености, които правят тези обекти толкова трудни за проследяване. Повечето планети се намират в сравнително плоска, дискова равнина, наречена еклиптика. Поради това астрономите насочват по-голямата част от телескопите си към тази тясна ивица от небето.

Обект, наклонен с 24.5 градуса, прекарва повечето си време високо над или далеч под тази стандартна зона за наблюдение, криейки се там, където традиционните проучвания рутинно не гледат.

Изследователите планират да разшифроват дали странните орбити са причинени от блуждаеща планета или от рояк от скали. Така или иначе, Холман казва: „Рубин ще заснема цялото южно небе отново и отново, така че всички останали, криещи се на местата, които по-ранните наблюдения са пропуснали, вече са наблизо“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: New York Post    
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