Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове

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МВР е провело 140 специализирани полицейски операции в страната в рамките на подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Образувани са две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

МВР с акции срещу купуването на гласове в Кърджали и Плевенско

Десет дни преди вота полицията предприема мерки за гарантиране на свободното упражняване на избирателните права и за законосъобразното протичане на изборния процес.

Полицията следи лица, заподозрени в купуване на гласове

Основен приоритет е противодействието на търговията с гласове. По заповед на Николов са разпоредени превантивни проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.

В операциите участват и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Проверките са насочени и към противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотици.

Николов уточни, че към момента не се наблюдава засилена активност на лица, занимаващи се с купуване на гласове. Това обаче няма да доведе до отслабване на контрола.

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Полицията е набелязала множество лица, които ще бъдат наблюдавани до изборния ден. С част от тях се провеждат превантивни разговори и се съставят предупредителни протоколи. При установяване на нарушения органите на реда ще реагират незабавно.

По отношение на двете досъдебни производства главният комисар посочи, че повече информация ще бъде предоставена от директорите на съответните областни дирекции на МВР.

По думите му към момента случаите на изборна търговия са твърде малко, за да може министерството да посочи конкретни суми, срещу които се купуват гласове. Кръгът от лица, за които има информация за участие в подобни престъпления, остава сравнително ограничен.

МВР ще охранява изборните материали и ще следи за кибератаки

Друг важен елемент от подготовката е охраната на изборните материали. МВР ще осигури транспортирането на машините за гласуване, бюлетините и останалите изборни книжа до местата за съхранение, а впоследствие и до секционните избирателни комисии.

Засилени мерки се предприемат и срещу евентуални кибератаки. Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП ще наблюдава интернет пространството, като специално внимание ще бъде отделено на деня преди изборите и на самия изборен ден.

Целта е да бъдат предотвратени киберпосегателства, които биха могли да затруднят нормалното протичане на вота.

На въпрос дали машинното гласуване променя начина, по който се извършва изборната търговия, Николов подчерта, че организацията на изборите е отговорност на Централната избирателна комисия. Задачата на МВР е да осигурява охраната и да предотвратява престъпленията.

В отговор на критиките, че полицията не е достатъчно активна срещу купуването на гласове, главният комисар отново посочи проведените 140 операции и увери, че действията ще продължат до изборния ден.

Разследват и заплашителните имейли до институции

Николов коментира и съдебните производства, свързани с арести по време на предишното правителство. Той посочи, че информация за развитието на тези дела следва да бъде поискана от прокуратурата.

Главният комисар съобщи още, че продължава разследването на заплашителните имейли, изпращани до различни институции в страната. По случая българските служби работят съвместно с международни партньори, включително Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР).