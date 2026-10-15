България

Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове

Засилено наблюдение ще има и в интернет пространството за предотвратяване на кибератаки преди и в изборния ден

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 14:14
Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа
ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата
ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата

ДБ предлага компенсация от 20 евроцента за горивата
ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърджали

ДПС призова Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР - Кърджали
Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

Парламентът одобри покупката на още 5 германски системи за противовъздушна отбрана
Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор на България
МВР с акции срещу купуването на гласове, мащабна операция блокира Буковлък

МВР с акции срещу купуването на гласове, мащабна операция блокира Буковлък
Д-р Брънзалов: Контролът трябва да е превантивен, а не с показни арести след три години

Д-р Брънзалов: Контролът трябва да е превантивен, а не с показни арести след три години

 

МВР е провело 140 специализирани полицейски операции в страната в рамките на подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Образувани са две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

МВР с акции срещу купуването на гласове в Кърджали и Плевенско

Десет дни преди вота полицията предприема мерки за гарантиране на свободното упражняване на избирателните права и за законосъобразното протичане на изборния процес.

  • Полицията следи лица, заподозрени в купуване на гласове

Основен приоритет е противодействието на търговията с гласове. По заповед на Николов са разпоредени превантивни проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.

В операциите участват и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Проверките са насочени и към противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотици.

Николов уточни, че към момента не се наблюдава засилена активност на лица, занимаващи се с купуване на гласове. Това обаче няма да доведе до отслабване на контрола.

МВР с акции срещу купуването на гласове, мащабна операция блокира Буковлък

Полицията е набелязала множество лица, които ще бъдат наблюдавани до изборния ден. С част от тях се провеждат превантивни разговори и се съставят предупредителни протоколи. При установяване на нарушения органите на реда ще реагират незабавно.

По отношение на двете досъдебни производства главният комисар посочи, че повече информация ще бъде предоставена от директорите на съответните областни дирекции на МВР.

По думите му към момента случаите на изборна търговия са твърде малко, за да може министерството да посочи конкретни суми, срещу които се купуват гласове. Кръгът от лица, за които има информация за участие в подобни престъпления, остава сравнително ограничен.

  • МВР ще охранява изборните материали и ще следи за кибератаки

Друг важен елемент от подготовката е охраната на изборните материали. МВР ще осигури транспортирането на машините за гласуване, бюлетините и останалите изборни книжа до местата за съхранение, а впоследствие и до секционните избирателни комисии.

Засилени мерки се предприемат и срещу евентуални кибератаки. Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП ще наблюдава интернет пространството, като специално внимание ще бъде отделено на деня преди изборите и на самия изборен ден.

Целта е да бъдат предотвратени киберпосегателства, които биха могли да затруднят нормалното протичане на вота.

На въпрос дали машинното гласуване променя начина, по който се извършва изборната търговия, Николов подчерта, че организацията на изборите е отговорност на Централната избирателна комисия. Задачата на МВР е да осигурява охраната и да предотвратява престъпленията.

В отговор на критиките, че полицията не е достатъчно активна срещу купуването на гласове, главният комисар отново посочи проведените 140 операции и увери, че действията ще продължат до изборния ден.

  • Разследват и заплашителните имейли до институции

Николов коментира и съдебните производства, свързани с арести по време на предишното правителство. Той посочи, че информация за развитието на тези дела следва да бъде поискана от прокуратурата.

Главният комисар съобщи още, че продължава разследването на заплашителните имейли, изпращани до различни институции в страната. По случая българските служби работят съвместно с международни партньори, включително Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР).

Редактор: Василена Василева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Собственици на земи не знаят правата си: Милиони от ренти остават непотърсени

Собственици на земи не знаят правата си: Милиони от ренти остават непотърсени

„Скъпи, моля те“: Шеметният възход и бруталното падение на Кимбърли Гилфойл

„Скъпи, моля те“: Шеметният възход и бруталното падение на Кимбърли Гилфойл

Мицкоски с нови обвинения: Ива Михайлова е напуснала Северна Македония нелегално

Мицкоски с нови обвинения: Ива Михайлова е напуснала Северна Македония нелегално

Принцеса от Абу Даби припадна заради кокаин на улицата в Лондон, докато пази 3-годишно дете

Принцеса от Абу Даби припадна заради кокаин на улицата в Лондон, докато пази 3-годишно дете

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 1 ден
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 1 ден
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 1 ден
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Само за шест седмици: Русия построи огромна база за дронове край Украйна

Само за шест седмици: Русия построи огромна база за дронове край Украйна

Свят Преди 3 минути

Според експерт от DroneSec съоръжението разполага с осем площадки за изстрелване и може да обслужва реактивните дронове „Геран-4“ и „Геран-5“

<p>Ще поевтинее ли дизелът? Русия възобнови износа след споразумението с Тръмп</p>

Тръмп договори доставки на руски дизел за САЩ и световния пазар

Свят Преди 16 минути

Американският президент обяви доставки от над 300 000 тона, последвани от още 500 000 тона през ноември и един милион тона след това

Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението

Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението

Свят Преди 44 минути

Над 900 000 хектара са в пламъци, а задушаващата мъгла затвори милиони хора по домовете им

Музикалната легенда Маргарита Хранова проверява интуицията си в „Пееш или лъжеш“

Музикалната легенда Маргарита Хранова проверява интуицията си в „Пееш или лъжеш“

Любопитно Преди 1 час

Магърдич Халваджиян и Кристина Патрашкова се присъединяват към Алекс Раева, Иван и Андрей в музикалното предизвикателство

<p>Парламентът промени правилата за оръжията и пиротехниката</p>

Промени в закона за оръжията и пиротехниката, въвеждат се нови правила за заглушителите

България Преди 1 час

Отпада част от документацията за издаване на разрешения, а използването на пиротехнически изделия в населените места ще бъде ограничено в часовете за отдих, определени от общините

Чудо в Йелоустоун: Изгубено куче оцеля над месец сред мечки и минусови температури

Чудо в Йелоустоун: Изгубено куче оцеля над месец сред мечки и минусови температури

Любопитно Преди 1 час

10-годишният джак ръсел териер Луна бе намерен жив и здрав след 34 дни сам в националния парк „Йелоустоун“. Кучето оцеля при минусови температури и сред опасни хищници в отчаяна надпревара със наближаващата зима

Снимката е илюстративна

Жена е обвинена, че е сипала отрова за охлюви в обяда на колежката си, с която имала връзка

Свят Преди 1 час

Разследване с месеци разкри зловещия план на 43-годишна австралийка, която сипала отрова за охлюви в кърито на своя колежка

Полицията издирва възрастен мъж от Котел

Полицията издирва възрастен мъж от Котел

България Преди 1 час

Мъжът е напуснал дома си на 9 октомври и оттогава е в неизвестност

Ураганният вятър отнесе част от покрива на блок в Айтос

Ураганният вятър отнесе част от покрива на блок в Айтос

България Преди 1 час

Няма данни за пострадали хора

Марк Рюте

Румен Радев и Никушор Дан на извънредна среща с шефа на НАТО

Свят Преди 1 час

България и Румъния искат общ мораториум върху атаките срещу цивилни плавателни съдове и обсъждат активирането на Член 4 от Договора за НАТО

Кукла Барби с визията на Селин Дион от "Титаник" предизвика недоволство сред феновете

Кукла Барби с визията на Селин Дион от "Титаник" предизвика недоволство сред феновете

Любопитно Преди 2 часа

След триумфалното си завръщане на сцената след борбата със синдрома на скования човек, Селин Дион бе увековечена с кукла Барби. Играчката пресъздава легендарната ѝ визия от Оскарите през 1998 г., но много от феновете ѝ останаха разочаровани

Наталия Ефремова

Решението за минималната заплата идва до две седмици

Парите ни Преди 2 часа

„Не мисля, че диша“: Публикуваха разтърсващото обаждане до 911 за Хейдън Пенетиър

„Не мисля, че диша“: Публикуваха разтърсващото обаждане до 911 за Хейдън Пенетиър

Свят Преди 2 часа

Публикуван бе драматичният запис от спешния телефон 911, разкриващ отчаяните опити за спасяването на актрисата Хейдън Пенетиър. Аудиото показва последните минути на звездата от „Герои“, чиято смърт на 36 години разтърси Холивуд

<p>Мъск обясни за срива на&nbsp;Starshield в Украйна</p>

Илон Мъск: Ограниченията за Starshield в Украйна се решават от Вашингтон, не от SpaceX

Свят Преди 2 часа

Технологичният гигант отхвърли обвиненията за забавения спътников интернет на фронта и посочи американското правителство

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

Свят Преди 2 часа

Първият американски папа се възстановява след операция от рак на белия дроб, докато Ватиканът е изправен пред въпроси за бъдещите му пътувания и управлението на Църквата

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Внучката на Доналд Тръмп влезе по спешност в болница

Свят Преди 3 часа

19-годишната Кай Тръмп, най-голямата внучка на Доналд Тръмп и надежда в колежанския голф, претърпя неочаквана операция на китката. Младата спортистка сподели снимка от болничното легло и увери, че гледа с голяма решителност към възстановяването си

Всичко от днес

От мрежата

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Роби и любимата му очакват момче

Edna.bg

5 любовни клишета, на които не бива да вярваш

Edna.bg

Румен Радев и Никушор Дан разговарят с Марк Рюте за сигурността в Черно море

Nova.bg

България купува 5 ПВО установки от Германия

Nova.bg