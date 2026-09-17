България

МВР започва подготовката за президентския вот, фокусът ще е върху изборните престъпления

Демерджиев, Радев, Стефанова и Тончев очертаха задачите пред институциите

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 47 минути / 17 септември 2026, 07:49
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М инистерството на вътрешните работи проведе Национално съвещание на ръководния състав, посветено на организацията на работата на ведомството преди предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври. На срещата бяха очертани основните задачи пред главните и областните дирекции на МВР.

Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов поставиха приоритетите пред ръководния състав на ведомството.

В съвещанието участва министър-председателят Румен Радев. Поканени бяха и изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев.

  • Демерджиев: Основната отговорност за изборните престъпления е на МВР

Министерството на вътрешните работи започва подготовката за опазването на обществения ред и противодействието на изборните престъпления преди предстоящия вот, заяви вътрешният министър.

По думите му през последните повече от 35 години демократичният избор на българските граждани многократно е бил обект на опити за изкривяване чрез различни нарушения, манипулации и купуване на гласове.

„Достатъчно добре са познати тези практики благодарение на изборите през последните години“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че с началото на предизборната кампания общественото внимание отново ще бъде насочено към действията на МВР.

„Задачата да бъде осигурен честен вот на българските граждани, който правилно и вярно отразява тяхната воля, тежи върху Министерството на вътрешните работи“, посочи министърът.

Според него ключово за изпълнението на тази задача ще бъде взаимодействието между институциите.

На централно ниво вече е създадена координация с прокуратурата, ДАНС, Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Основната отговорност за противодействието на изборните престъпления обаче остава на МВР.

„Познати са тези практики, известни са ни, имаме значителен опит и аз съм убеден, че и този път ще се справите“, обърна се Демерджиев към ръководния състав на ведомството.

  • Борбата с престъпността остава приоритет

Вътрешният министър подчерта, че подготовката за изборите няма да доведе до отстъпление от останалите приоритети на МВР.

Сред тях той посочи борбата с трафика и разпространението на наркотици, намаляването на пътния травматизъм и противодействието на корупцията.

Демерджиев заяви, че работата срещу корупционните практики ще остане във фокуса на ведомството и през предизборната кампания.

Според него противодействието на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност е пряко свързано и с пресичането на схемите за изборни нарушения.

  • Радев: МВР не може да определя политическия резултат

Премиерът Румен Радев призова МВР да гарантира свободен и честен вот на предстоящите президентски избори, без да се превръща в инструмент на която и да е политическа сила. Той настоя за еднакъв подход към всички кандидати и партии.

Радев поиска безкомпромисни действия срещу купения, корпоративния и контролирания вот, принудата и незаконното използване на публичен ресурс.

„МВР не може да определя политическия резултат“, подчерта премиерът и допълни, че изборните нарушения трябва да бъдат разкривани докрай, но при стриктно спазване на закона.

Сред останалите ключови задачи пред вътрешното министерство Радев посочи борбата с корупцията и злоупотребата с власт, разпространението на наркотици и войната по пътищата, както и връщането на по-силно полицейско присъствие в малките населени места.

Той поиска пресичане на незаконните връзки между власт, бизнес и държавни структури, повече действия срещу наркотиците около училищата и използване на нови технологии за пътна безопасност и работата на полицията.

Премиерът увери, че правителството ще търси повече средства за модернизация на МВР и подобряване на условията за служителите.

„Полицаят на улицата е отражение на държавността“, подчерта Радев.

  • Стефанова: Важни са доказателствата, а не броят на преписките

Изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова призова за бърза реакция и събиране на годни доказателства при всеки сигнал за изборно престъпление преди президентските избори на 25 октомври.

По думите ѝ противодействието на незаконното финансиране, купуването и манипулирането на вота става все по-сложно, включително заради развитието на технологиите и комуникационните средства.

Затова тя подчерта необходимостта от тясна координация между прокуратурата, МВР и ДАНС както на национално, така и на местно ниво.

„Показател за ефективността на нашата работа не е броят на образуваните преписки. Важно е какво има в тези преписки“, заяви Стефанова.

Тя настоя доказателствата да бъдат събирани така, че да издържат пред съда.

Стефанова определи превенцията на изборните престъпления като една от най-важните задачи и изрази надежда промените в Изборния кодекс, предвиждащи машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, да ограничат възможностите за манипулации.

Тя обаче предупреди, че това не трябва да води до отпускане на институциите.

„Всеки български гражданин трябва да се чувства спокоен, че може гарантирано и свободно да упражни своето право на избор“, подчерта и.ф. главен прокурор.

Според нея онези, които се опитват да оказват неправомерен натиск или да нарушават политическите права на гражданите, трябва „да усетят силата на закона и на държавата“.

  • ДАНС засилва мерките за защита на изборния процес

Председателят на ДАНС Пламен Тончев заяви, че Агенцията е предприела комплекс от мерки за защита на изборния процес и политическите права на гражданите преди президентските избори на 25 октомври.

Създаден е оперативен щаб за координация на информационно-аналитичната работа, изготвен е специален план срещу изборни престъпления и е разпоредена проверка на всеки постъпил сигнал.

ДАНС ще участва и в проверките за надеждността на машините за гласуване. Експерти на Агенцията имат готовност да съдействат на прокуратурата, ЦИК и МВР.

Организирани са и 24-часови дежурства за обезпечаване на обмена на изборните резултати от секциите зад граница до окончателното им обработване.

  • Киберсигурност и риск от чуждо влияние

Тончев постави специален акцент върху киберсигурността, риска от чуждо влияние и предотвратяването на терористични и екстремистки действия и провокации по време на предизборната кампания.

По думите му е засилено оперативното наблюдение за евентуални опити за намеса от чужди служби или други външни субекти, както и контролът по отношение на рискови лица и групи с крайни нагласи.

ДАНС ще поддържа постоянна координация с МВР, прокуратурата, НСО, разузнавателните служби, Министерството на електронното управление и ЦИК.

Тончев подчерта и необходимостта Агенцията да остане извън политическия процес.

Срещите на нейни служители с представители на партии трябва да се провеждат единствено в официални служебни помещения, „така че да не се допусне въвличане на Агенцията в политическа дейност“.

  • Любомир Николов: Очакванията към МВР са особено високи

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че ведомството има готовност да осигури спокойното протичане на изборите и свободното упражняване на вота.

Той подчерта, че ръководният състав на МВР има натрупан опит от предишни избори, но този път очакванията към полицията са особено високи.

„Обществото от нас очаква много - действия, които трябва да бъдат различни от действията, които е свикнало да наблюдава през годините“, заяви Николов.

По думите му в работата на служителите не трябва да има апатия и примирение.

Конкретните оперативни мерки и организацията по охраната на изборните секции ще бъдат обсъдени подробно с областните директори.

Николов посочи още, че възстановяването на общественото доверие в МВР е сред основните задачи пред ръководството и според него вече има показатели за положителна промяна.

Той призова служителите да използват тази тенденция и да покажат резултати както при организацията на изборите, така и в цялостната си работа.

„Нека използваме тази инерция и да не спираме дотук“, призова главният секретар.

Той изрази увереност, че екипът на МВР ще успее да оправдае доверието на гражданите и „да върне голяма част от загубеното такова“.

Редактор: Василена Василева
МВР Национално съвещание Предстоящи избори Сигурност Иван Демерджиев Прокуратура ДАНС Обществен ред Изборен процес Координация между институциите
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