Общ фронт срещу Тел Авив: Осем мюсюлмански страни осъдиха Израел заради плана на Тръмп

В ъншните министри на осем мюсюлмански държави осъдиха отхвърлянето от страна на Израел на наскоро публикуваната пътна карта за цялостното прилагане на мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Външните министри на Саудитска Арабия, Египет, Йордания, Пакистан, Индонезия, Турция, Катар и Обединените арабски емирства заявиха в съвместно изявление, че „осъждат обявеното отхвърляне от страна на Израел на Пътната карта“, както и отхвърлянето на създаването на палестинска държава.

Те обвиниха Израел, че по този начин подкопава прилагането на плана и „усилията за постигане на справедлив и траен мир“.