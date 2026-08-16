Свят

Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул

Части от безпилотни апарати, използвани във войната между Русия и Украйна, продължават да изплуват по турското Черноморие. Екипи на бреговата охрана и жандармерията разследват намерените останки в района на Истанбул, Сакария и Дюздже

16 август 2026, 18:52
Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул
Източник: БТА

О станки от дронове, за които се предполага, че са свързани с войната между Русия и Украйна, продължават да изплуват по турското крайбрежие на Черно море, съобщи турският в. „Хюриет“. Последни подобни находки са регистрирани в Сакария, Истанбул и Дюздже.

Най-новият случай е от крайбрежието на Кайнарджа в окръг Сакария, където местни жители подали сигнал, след като забелязали подозрителен предмет на плажа.

На място били изпратени екипи на жандармерията и бреговата охрана, които координирали действията си със специалисти по обезвреждане на взривни боеприпаси.

Проверката установила, че предметът представлява част от фюзелажа на безпилотен летателен апарат от типа „Гербера“. В останките не били открити взривни вещества и те били изнесени от района.

Случаят последва други подобни находки в Истанбул и Дюздже.

Предмет, за който се предполага, че е част от дрон, беше открит на брега при Йеникьой в истанбулския район Арнавуткьой и предаден на командването на бреговата охрана за подробен анализ.

В окръг Дюздже друг предполагаем безпилотен апарат беше намерен в лешникова градина в района на Акчакоджа.

Областната управа съобщи, че е започнало разследване и проверките продължават, като увери местните жители, че няма причина за безпокойство.

Поредицата от находки насочи вниманието към възможността части от безпилотни летателни апарати, използвани във войната между Русия и Украйна, да достигат по море до турското Черноморие.

До момента обаче няма официално съобщение за произхода на откритите останки и обстоятелствата, при които са попаднали в района. 

Източник: БГНЕС    
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