Части от военни дронове от войната в Украйна изплуват край Истанбул

О станки от дронове, за които се предполага, че са свързани с войната между Русия и Украйна, продължават да изплуват по турското крайбрежие на Черно море, съобщи турският в. „Хюриет“. Последни подобни находки са регистрирани в Сакария, Истанбул и Дюздже.

Най-новият случай е от крайбрежието на Кайнарджа в окръг Сакария, където местни жители подали сигнал, след като забелязали подозрителен предмет на плажа.

На място били изпратени екипи на жандармерията и бреговата охрана, които координирали действията си със специалисти по обезвреждане на взривни боеприпаси.

Проверката установила, че предметът представлява част от фюзелажа на безпилотен летателен апарат от типа „Гербера“. В останките не били открити взривни вещества и те били изнесени от района.

Случаят последва други подобни находки в Истанбул и Дюздже.

Предмет, за който се предполага, че е част от дрон, беше открит на брега при Йеникьой в истанбулския район Арнавуткьой и предаден на командването на бреговата охрана за подробен анализ.

В окръг Дюздже друг предполагаем безпилотен апарат беше намерен в лешникова градина в района на Акчакоджа.

Областната управа съобщи, че е започнало разследване и проверките продължават, като увери местните жители, че няма причина за безпокойство.

Поредицата от находки насочи вниманието към възможността части от безпилотни летателни апарати, използвани във войната между Русия и Украйна, да достигат по море до турското Черноморие.

До момента обаче няма официално съобщение за произхода на откритите останки и обстоятелствата, при които са попаднали в района.