Делян Пеевски поиска информация от НСО за охранявани лица и разходи от 2013 г.

Л идерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 г. до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

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Допълнено е, че информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана. В съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидерът на ДПС Делян Пеевски ще се обърне към Административния съд, който вече има и съдебна практика по темата.

Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 хиляди лева за 10 месеца, съобщиха от пресцентъра на ДПС в понеделник. От формацията изразиха задоволство от решението на Административния съд в Добрич за оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски.

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"Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски", съобщиха от ДПС.

"Делян Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация", подчертаха от ДПС.

"Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци. Охраната на г-н Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това", подчертаха от ДПС.