Провокативната Цвети напусна Къщата на Big Brother

П ровокативната счетоводителка Цветелина Владиславова напусна Къщата на Big Brother, след като получи най-нисък вот от зрителите на NOVA в приложението NOVA PLAY. На раздяла тя не прегърна никого от съквартирантите. Цвети шокира всички с визитката си за риалити формата, в която споделя, че води две паралелни връзки с двама мъже. Тя не скри това и в Къщата, а истината за нейните романтични отношения й донесе много негативи.

От елиминация се спасиха автомонтьорката Лена, юристът Валентин и хостесата Сияна, наричана в Къщата “Въшка”. По време на живото излъчване водещите Башар Рахал и Александра Богданска обявиха победителя от инфлуенсърската битка. С над 30 хиляди харесвания в социалните мрежи на Big Brother харизматичният Давид Бет остави всички останали далеч зад себе си и се превърна в победител. Той спечели допълнителен бюджет, който сам може да ползва за покупки.

Източник: NOVA

Цвети ще гостува в подкаста “Голямата сестра” веднага след излизането си от социалния експеримент. Тя ще разкаже за враждата си с Елена, за любовните си отношения извън формата и за двата си брака. Подкастът ще бъде онлайн днес от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Гледайте Big Brother от вторник до петък от 22:00 ч. по NOVA и специалното лайв студио в събота от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.