Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

А штън Къчър разкри, че е пропускал актьорски роли заради „начина, по който изглежда“.

47-годишният актьор сподели, че винаги е искал да играе без ограничения, но външният му вид често е бил пречка за получаването на определени роли, пише New York Post.

Къчър разказа за опита си в Холивуд по време на панел на New York Comic Con, посветен на предстоящия му телевизионен сериал на FX „Красавицата“. Събитието, което се проведе на 11 октомври, беше модерирано от създателя на сериала Райън Мърфи.

На сцената присъстваха още Евън Питърс, Джереми Поуп, Ребека Хол и Антъни Рамос. 59-годишният Мърфи първо покани Къчър да сподели впечатленията си от ролята на „забавен суперзлодей“ в сериала.

„Мисля, че всяка роля, която получаваш, до голяма степен зависи от външния ти вид, нали? Това е съществена част от образа, който създаваш като актьор“, размишляваше Къчър, известен с работата си в Netflix. „Има роли, които съм получил заради начина, по който изглеждам, но има и такива, които не съм получил по същата причина.“ Това невинаги е било по вкуса на актьора.

„Понякога е разочароващо“, добави той, отбелязвайки, че изисканият му външен вид често го е изключвал от роли на „нещастни“ или по-сложни герои.

Въпреки това работата му като продуцент му е помогнала да разбере по-добре решенията за кастинг.

„Когато разказваш история чрез образи, визуалните елементи трябва да предизвикат определено усещане у публиката“, сподели актьорът, който е и успешен предприемач. Участието му в „Красавицата“ му е дало възможност да изпробва нещо ново и различно.

„Без да разкривам твърде много, почти всеки от нас в сериала играе изключително нюансирана роля, в която по някакъв начин изразяваме аспекти от себе си, които или притежаваме, или не. Това ни позволява да изследваме несигурностите, които обикновено крием и потискаме, без да ги показваме на света“, обясни той.

Говорейки за своя герой, Къчър каза: „Мисля, че той е добър човек. Искам да кажа, че трябва да се научиш рано, че никога не можеш да съдиш характера си, защото има хора, които правят неща, независимо колко несправедливи са те. Те мислят, че правят правилното нещо. Този герой го поглежда и си казва: „Чакай, има много осъждания относно козметичните естетични подобрения по света. Много хора ги осъждат.“ И постепенно с течение на времето хората ги осъждат по-малко“, обясни той.

Звездата от „Джобс“ не пропусна да похвали Мърфи за създаването на толкова уникална роля.

„В днешно време често се очаква да играеш само в рамките на своя типаж и нищо повече, защото всяко отклонение може да противоречи на обществените представи за това какво е позволено и какво не“, сподели Къчър. В сериала на FX „имаме възможността да изиграем сложни и многопластови герои“, добави той. „Това е истинско удоволствие. Да играя този герой е едно от най-големите предизвикателства и радости в кариерата ми.“

„Красавицата“, създадена от Райън Мърфи и Матю Ходжсън, е базирана на едноименна поредица комикси. Според официалния синопсис сериалът проследява „партньорите Дрю Фостър и Кара Вон“, които „разследват ППИ в индустрията на красотата, причиняваща естетически ефекти, но оказваща се смъртоносна, като избягват корумпирани служители и наемник“. Сериалът ще дебютира в Hulu през 2026 г., като Къчър ще бъде и негов изпълнителен продуцент.

През годините Къчър е изиграл разнообразни роли, включително обичания Майкъл Келсо в „Шоуто на 70-те“, където участва в продължение на осем сезона от 1998 до 2006 г. Той се присъедини и към „Двама мъже и половина“ в ролята на Уолдън Шмит от 2011 до 2015 г. Освен това участва в осемсезонния ситком „Ранчото“ заедно с Дани Мастърсън, Сам Елиът и Елиша Кътбърт, излъчван от 2016 до 2020 г.

Къчър е известен и като водещ на риалити шоуто „Punk'd“, както и с участията си в редица романтични комедии като „New Year’s Eve“, „Your Place or Mine“, „Just Married“, „A Lot Like Love“, „What Happens in Vegas“ и „No Strings Attached“.

В личния си живот Къчър се ожени за Мила Кунис през 2015 г., две години след развода си с бившата си съпруга Деми Мур. Двамата с 42-годишната Кунис имат дъщеря Уайът Изабел на 11 години и син Димитри Портвуд на 8 години. За холивудския ветеран една роля винаги ще бъде най-важна.

Къчър сподели пред People през 2023 г.: „За мен роля номер 1, която някога ще играя, е бащата. Това е най-важната роля в живота ми.“