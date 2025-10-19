Край на изборния ден в Северна Македония

П риключи първият тур на местните избори в Северна Македония. Избирателните секции затвориха в 19:00 ч. местно време (20:00 българско). Първите неофициални резултати се очакват около полунощ.

Кметовете се избират по мажоритарна система – ако никой не получи повече от 50% на първи тур, следва балотаж между двамата с най-висок резултат. Втори тур ще се състои на 2 ноември.

Избирателната активност към 19:40 ч. е около 40%. Най-висока е отчетена във Вевчани (61,84%), Дебърца (53,41%), Демир Капия (57,65%), Дойран (60,91%), Зелениково (52,77%), Карбинци (50,25%), Конче (55,13%), Крива Паланка (56,01%), Кривогаштани (52,33%), Крушево (60,31%), Лозово (61,09%), Македонски Брод (59,66%), Пробищип (56,43%), Ранковце (57,07%), Росоман (58,69%), Старо Нагоричане (52,26%), Чашка (65,50%) и Чучер Сандево (51,74%).

Най-ниска активност е регистрирана в Шуто Оризари (30,38%), Радовиш (31,57%), Маврово и Ростуше (25,89%), Пласница (32,87%) и Врапчиште (20,94%).

В Скопие избирателната активност по общини е следната: Аеродром – 39,32%, Бутел – 42,29%, Гази Баба – 35,55%, Гьорче Петров – 37,73%, Карпош – 42,86%, Кисела Вода – 39,37%, Сарай – 47,94%, Център – 42,35%, Чаир – 45,09% и Шуто Оризари – 30,38%.

За сравнение, на местните избори през 2021 г. избирателната активност в Скопие по същото време е била малко по-висока.

Гласуването се проведе в общо 3 474 избирателни секции в цялата страна, където 1 832 415 граждани имат право да упражнят своя вот.

На местните избори през 2025 г. участват общо 309 кандидати за кметове и 576 листи с 10 490 кандидати за членове на общинските съвети.