„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

О громни тълпи заляха улиците във всички 50 щата на Съединените щати, за да изразят гнева си срещу твърдолинейната политика на президента Доналд Тръмп на масовите протести „Без царе“ („No Kings“), които републиканците осмяха като „Мрази Америка“ („Hate America“) митинги, предаде АФП.

Източник: БГНЕС

От Ню Йорк и Вашингтон до малките градове в Мичиган и втория дом на Тръмп във Флорида – демонстрациите в източната част на страната се разгарят, докато на Запад се очакват още десетки събития. Организаторите обявиха, че са планирани над 2700 протеста от бряг до бряг и че милиони хора ще се включат в тях.

„Ето така изглежда демокрацията!“ скандираха хиляди близо до Националния мол във Вашингтон. „Хей, хей, хо, хо, Доналд Тръмп трябва да си върви!“, викаха демонстранти, мнозина от които развяваха американски знамена.

Недоволните изразиха гнева си от „силовите методи“ на републиканския милиардер, откакто той се върна в Белия дом през януари – сред тях нападките срещу медиите, съдебните действия срещу политически опоненти и мащабните репресии срещу мигранти.

Източник: БГНЕС

Междувременно федералното правителство е блокирано вече трета седмица, след като администрацията на Тръмп уволни хиляди държавни служители, а Конгресът все още не намира изход от задънената ситуация.

Хиляди протестиращи изпълниха Таймс скуеър в Ню Йорк, Бостън Комън и Грант парк в Чикаго.

„Никога не съм си представяла, че ще доживея смъртта на моята страна като демокрация“, каза 69-годишната пенсионерка Колийн Хофман, докато маршируваше по Бродуей. „Намираме се в криза – жестокостта на този режим, авторитаризмът… Просто не мога да стоя у дома и да не правя нищо.“

В нюйоркския квартал Куинс демонстрантите носеха плакати с надписи „Куинс казва: Без царе“ и „Протестираме, защото обичаме Америка и искаме да си я върнем!“, а други скандираха: „Обичаме страната си, но не понасяме Тръмп!“.

Източник: БГНЕС

В Лос Анджелис организаторите планират да издигнат гигантски балон с изображението на Тръмп в памперс, като очакват около 100 000 участници.

Досега реакцията на президента на събитията бе сдържана. „Казват, че ме наричат цар. Аз не съм цар“, заяви той пред Фокс Нюз.

Неговите съпартийци обаче бяха далеч по-остри. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън нарече деня на протеста „митинг на омразата към Америка“.

„Там ще се съберат марксистите, социалистите, анархистите и пропалестинското крило на крайнолевите демократи“, каза той. Републиканецът Том Емер също използва израза „Hate America“ и нарече участниците „терористичното крило“ на Демократическата партия.

Движението „Без царе“ вече излиза и извън границите на САЩ – събития се организират в Канада, а по-малки протести се проведоха в Малага, Испания, и Малмьо, Швеция.

„Ние сме страна на равни хора“, заяви Дейрдре Шифелинг от Американския съюз за граждански свободи, подчертавайки, че протестиращите настояват законите да важат за всички и демокрацията да бъде защитена.

This is Boston. Thousands of protesters gather for the No Kings rally

Thank you pic.twitter.com/4VoibHrZCJ — Ron Smith (@Ronxyz00) October 18, 2025

Лия Грийнбърг, съосновател на организацията „Indivisible Project“, осъди усилията на администрацията на Тръмп да разположи Националната гвардия в американски градове и да засили натиска срещу нелегалните мигранти.

„Това е класическият авторитарен сценарий: заплашвай, клевети и лъжи, за да сплашиш хората и да ги подчиниш“, каза тя.

Водещият демократ в Сената Чък Шумър насърчи протестиращите „да не се поддават на опитите за сплашване“.

„Не позволявайте на Доналд Тръмп и републиканците да ви накарат да мълчите. Те се страхуват от истината“, написа той в социалната мрежа X. „Говорете, използвайте гласа си и упражнете правото си на свобода на словото.“