"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ

И към една вечна традиция - производството на домашна ракия. Наскоро имаше опит чрез закон да се даде право само на производителите на плодове да могат да варят ракия. Проектът отпадна, а в същото време дестилериите отчетоха ръст на изварената ракия - за миналата година са декларирарни над 450 хиляди литра, за които платеният акциз е близо един милион лева. В годината, в която повечето плодни дървета измръзнаха, има ли от какво да се прави ракия и колко струва сами да си изварим спиртната напитка?

Рекордните дъждове миналата седмица и изпускане на водата заради компорметираната дига на ерезото в Николово, доведоха до преливане на канал и до Мартен. Водата отряза пътя към казана на Милко Димитров.

Ракията - гордостта на българина

Няколко дни по-късно пътят е възстановен и казанът отново работи. Милко споделя, че е имало недоволни клиенти, а самият той не е можел да стигне до имота си.

"Но срещу природата не можем да се борим, безсилни сме", казва той. И допълва, че вече е сварил достатъчно ракия и хората са доволни. А Лъчезар е един от клиентите на Милко, който е останал доволен миналата година, затова и сега отново е при него на казана.

Тази година се вари основно гроздова ракия, защото плодовите дървета измръзнаха. Това е наблюдението и на Милко.

Произведена "на черно" домашна ракия се сервира масово в кръчмите, клиентите нищо не забелязват

Правим сметка колко излиза литър гроздова ракия, домашно производство - най-малко 15 лв, като това зависи от качеството. Може да достигне и 20 лв.

А Милко допълва, че никой не може да спре българина да си прави ракия и туршия, пише NOVA .

От митниците редовно следят декларираните количества в дестилериите и събират акциза за произведеното.