САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп

18 октомври 2025, 23:05
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Източник: iStock

А мериканският президент Доналд Тръмп тази вечер съобщи, че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик, предаде Ройтерс.

"За мен беше чест унищожаването на голяма подводница, използвана за трафик на наркотици, която се беше отправила към САЩ. Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитиран от ТАСС.

Американският президент добави, че на борда на подводницата са били четирима наркотрафиканти, двама от които са били убити.

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни – Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", заяви Тръмп.

Той уточни, че никой от служителите на американските военни сили не е пострадал при операцията. 

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Доналд Тръмп Американски военни Наркоподводница Наркотрафик САЩ Унищожаване Фентанил
