Защо македонски депутат отрича българските си корени

Миле Лефков от ВМРО-ДПМНЕ въвлече българските служби в операция за дискредитиране на Северна Македония

19 октомври 2025, 17:44
Т ова лято един малко известен македонски депутат у нас вдигна много шум. Миле Лефков от ВМРО-ДПМНЕ въвлече българските служби в операция за дискредитиране на Северна Македония. Обвини София в хибридна атака срещу македонската идентичност и суверенитет. Няколко дни по-късно сайтове излязоха със заглавия, че той е сам македонец в цяла българска фамилия, предава NOVA.

Лефков е роден в Скопие, а семейството му е от Кочани. Завършил е Юридическия факултет в Скопие и активен говорител на ВМРО-ДПМНЕ по въпросите за националната идентичност. На 24 юли в интервю за телевизия СИТЕЛ Миле Лефков обявява, че няма роднини българи: „Извинявам се на моите роднини, братовчеди, брат, че ги въвлякох в такава политически каша. Доколкото знам, никой от тях няма български паспорт и мисля, че това е неподходящ начин за справяне с политически опоненти”. 

Разследване на NOVA разкри, че Миле Лефков не е съвсем прав. Брат му Иван Лефков е получил българско гражданство преди две години. Пред правосъдното министерство той прилага удостоверение за идентичност, свързано с това кой е дядо му. В молбата си за българско гражданство Иван Лефков пише, че баща му, майка му, съпругата му, децата му, както и брат му Миле Лефков са българи. Посочил е това през 2021 г. Собственоръчно е написал, че кандидатства за български документи, защото е възпитан по традициите и обичаите на България и има българско самосъзнание. 

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Адресът, даден от депутатския брат на българските власти, се оказва адресът на кметството на столичния район "Средец".

Защо българският паспорт в Северна Македония се смята за компромат, коментира Георги Трендафилов от Изследователския център в Скопие и журналистът от tribuna.mk Атанас Величков. 

„Нашият стар неприятел България се появява на сцената като злото, от което трябва да се пазят гражданите на тази земя. Цялата кампания вулгарна, негативна. Бих казал и примитивна”, обяви Георги Трендафилов. 

„В един момент, когато имаш интерес, вършиш работа, почваш бизнес, правиш това, което си сметнал за правилно и български паспорт ти помага. И в другия момент, когато искаш да направиш кариера – а в РСМ не е желателно да имаш български паспорт, ако искаш да правиш политическа кариера. Когато вече си я направил и до такава степен си влязъл в системата, когато го имаш паспорта или твои роднини го имат паспорта, е желателно това да остане тайна, защото ако ти имаш паспорт, това пречи на пропагандата. А пропагандата е много елементарна – в РСМ българи са няколкостотин предатели, всички други са македонци. В РСМ няма българска общност реално. А тези, които са взели паспорт, са го взели по икономически причини”, е мнението на Величков. 

Тезата за няколкостотин българи е на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, въпреки че според данни на българските институции става дума над 200 хиляди македонски граждани, получили документи за българско гражданство. Мицкоски взе властта в Скопие миналата година най-вече с националистически обещания, които засега не са изпълнени. Нито е премахнал прилагателното „Северна” от името на държавата, нито пък е променил условията за членство в Европейския съюз. Основното, от които е, включването на българите в македонската конституция.  

„Въпросът е каква е необходимостта да се включи в преамбюла на нашата конституция българската общност, която живее в Македония. Това са няколкостотин граждани. Не сто хиляди, а сто. Мисля, че при последното преброяване  са 800 или 900”, заяви Мицкоски. 

NOVA разкри документи до българските власти на роднини на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, с които декларират, че имат български корени. Това е първата стъпка за получаване на българско гражданство. Проверка установи, че Стевица Янева - сестра на съпругата на македонския премиер Роза Мицкоска и негова балдъза, както и мъжа  Йорданчо Янев имат български паспорти от 2016 година. Нещо повече – в декларацията за кандидатстване за гражданство Стевица Янева посочва, че майка ѝ, баща ѝ, двете ѝ деца и сестра ѝ са българи по народност от Струмица. В интервюто, проведено пред българските власти, балдъзата на настоящия македонски премиер разказва, че има роднини в село Брезница, Петрич и София. Съпругът ѝ Йорданчо Янев също е получил български документи през 2016 година. Споделя, че има бизнес у нас. Регистрирал е транспортна фирма с 11 камиона. Адресът им в България е село Кулата. На мястото няма никого. Досега Мицкоски веднъж е коментирал темата, посочвайки че той и жена му Роза имат само македонски паспорти. Антибългарските послания залегнаха по време на кампанията за местните избори.  

Роднини на премиера на РС Македония имат българско гражданство

„Крайната цел не са няколкостотин македонски граждани да бъдат част от Конституцията. Целта е много по-дълбока и по-опасна за Европа. По този начин ЕС също губи част от имиджа си и не знам докога ще има търпение с нашия източен съсед”, каза Мицкоски.  

„Подготовката на Резолюцията, която ще бъде печелившо решение за държавата и гражданите, е във финалната фаза. С тази Резолюция ще предложим национален механизъм за справяне с евентуални безпринципни искания от страна на България по време на преговорите, ако те по някакъв начин се отклоняват от Преговорната рамка”, заяви председателят на СДСМ Венко Филипче. 

Фон дер Лайен в Скопие: Българите трябва да бъдат вписани в Конституцията

„Членове на семейството на настоящия премиер на Северна Македония са българи. Допълнително - няколко милиона и са и граждани на Република България. Още повече – няколко милиона имат бизнес на територията на Република България. Които добре печелят. Лицемерието сега не само на настоящите политици води и до това тук да се затварят сдруженията на македонските българи със задна дата. Никой не пита по-сериозно премиерът: „Добре, тези ваши роднини имат ли някакви проблеми в България, каквито вие правите на македонските българи закони със задна дата. Не знам… Трябва да се случи катастрофа с глобални размери ли да се промени Конституцията?”, пита Георги Трендафилов. 

Нова медийна атака срещу България от РС Македония

В кампанията на управляващите се появи и още едно лице, свързано с антибългарски актове. Певецът Ламбе Алабаковски, осъден условно за палежа на закрития вече български център „Иван Михайлов” в Битоля през 2022 година. Той пя на проправителствен митинг. 

При старта на кабинета на Мицкоски стана ясно, че министърката му на енергетиката е имало българско гражданство. През 2023 година Саня Божиновска се е отказала от него, тъй като е получило чешко гражданство. Иначе - в декларацията си за произход пише, че майка ѝ, баща ѝ и брат ѝ са българи и имат българско гражданство.

