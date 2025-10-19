Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

И зраелската армия обяви, че е възобновила прилагането на примирието в Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки удари по цели на „Хамас“.

„В съответствие с указанията на политическото ръководство и след поредица от значителни удари в отговор на нарушенията на „Хамас“, ЦАХАЛ започна да прилага отново примирието“, се казва в изявление на армията.

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

„ЦАХАЛ ще продължи да спазва споразумението за примирие и ще реагира решително на всяко негово нарушение“, добавиха военните.

Днес израелската армия обвини „Хамас“, че е атакувала военни позиции с гранатомет и снайпер. От палестинската групировка отрекоха обвиненията. Въпреки това израелските военновъздушни сили атакуваха цели в Газа, при което по данни на „Хамас“ са загинали най-малко 33 души.