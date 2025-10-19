България

Израелските военни са предприели атака срещу Газа

Това съобщиха израелски медии

Обновена преди 21 минути / 19 октомври 2025, 12:07
Израелските военни са предприели атака срещу Газа
Източник: БТА

И зраелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс.  

За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава.

Израел възобнови бойните си действия в Газа

Няма незабавен коментар от израелските военни относно съобщеното нападение.

Израелската телевизия „Кан“  съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари.

Израел нанесе въздушен удар по Газа

Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи“ са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група „терористи“, които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 15 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 14 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 13 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 15 часа

