Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

О блачността ще се разкъса и в неделя ще е предимно слънчево. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Преди обед в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 13° и 18°.

В София минималната температура ще бъде около 7°, максималната – около 13°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

По Черноморието преди обед облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. Следобед ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обед облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра – сняг. Следобед облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево, във вторник – с разкъсана висока облачност.

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще бъде слаб. Сутрин ще е студено с минимални температури в по-голямата част от страната между 2° и 7°, по-ниски на места в котловините, където ще има слана. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.