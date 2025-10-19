България

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°

19 октомври 2025, 06:50
България получи още два нови самолета F-16
Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)
Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас
Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените
Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

О блачността ще се разкъса и в неделя ще е предимно слънчево. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Преди обед в планинските райони ще е по-често значителна и там все още ще превалява. Вятърът ще се усилва, ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между и 12°, а максималните – между 13° и 18°.

В София минималната температура ще бъде около , максималната – около 13°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието преди обед облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. Следобед ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обед облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява дъжд, над 1800 метра – сняг. Следобед облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около .

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

От уют до безпокойство: различните лица на есента
11 снимки
есен дъжд
есен тъга тъжна
есен листа
нарисувано слънце дъжд есен

В началото на новата седмица времето ще бъде слънчево, във вторник – с разкъсана висока облачност.

Източник: НИМХ

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще бъде слаб. Сутрин ще е студено с минимални температури в по-голямата част от страната между и , по-ниски на места в котловините, където ще има слана. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Тихановска: Не вярвам, че Путин е отворен за преговори

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Преди 10 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Преди 10 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Преди 9 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Преди 11 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Последни новини

Затвориха писта на летището в Мюнхен заради "подозрителни дейности", търсят дронове

България Преди 15 минути

Два полета са били пренасочени по време на затварянията

Проучване: Повечето германците са против задължителната военна служба на лотариен принцип

Свят Преди 20 минути

Едва около една пета от анкетираните смятат, че е правилно да се използва подобна система

Почина създателката на "Еразъм", чиято мисия бе мир в Европа

Свят Преди 38 минути

Програмата, управлявана от ЕС, насърчава по-тясно сътрудничество между висшите учебни заведения в цяла Европа

Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел

Свят Преди 48 минути

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

България Преди 52 минути

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство

Нетаняху: Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план

Свят Преди 1 час

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", каза той

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Любопитно Преди 1 час

През 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Свят Преди 1 час

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

Рилски манастир

България почита своя небесен покровител на този ден

България Преди 1 час

Днес е и денят на българския лекар

Петрич

19 октомври: Изстрелът, който доведе до Петричкия инцидент

България Преди 1 час

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 9 часа

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 10 часа

Феномените спечелиха предимство за предстоящата териториална битка

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

Любопитно Преди 11 часа

Сър Дейвид, който е само на осем месеца от своя 100-годишен юбилей, не присъства на събитието

Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Свят Преди 11 часа

Причината за експлозията е неясна

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Свят Преди 12 часа

Д-р Бет Доусън, експерт по езика на тялото, сподели своите наблюдения върху поведението на двамата лидери

Всичко от днес

