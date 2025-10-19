България

Намушкаха 15-годишно момче в мол насред София

Детето е закарано в "Пирогов

19 октомври 2025, 21:14
Н амушкаха 15-годишно момче в мол в София, съобщиха пред NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Детето е закарано в "Пирогов" от близките му. Има опасност за живота му. То се намира в противошокова зала. Сигнал за произшествието е получен в СДВР в 19.30 ч.

Инцидентът е станал близо до ескалатор, на последния търговски етаж на мола, където се намират кино и заведения.

На място има полицейски екипи. Работи се по установяване на извършителя. Посетителите на търговския център са помолени да напуснат обекта, който се намира близо до центъра на столицата, на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Генерал Михаил Д. Скобелев".

Според информация, получена от БНР от СДВР, полицията незабавно е започнала издирване на извършителя. Полицейски са отцепили района и провеждат разпити на свидетели, които може да дадат информация за случилото се. Като ключов елемент от разследването, записите от видеокамерите на мола ще бъдат иззети и анализирани, за да се възстанови пълната картина на инцидента и да се идентифицират замесените лица.

От Спешна помощ потвърдиха, че сигнал при тях е постъпил също в 19.30 ч. Екип е пристигнал на мястото за 4 минути.

