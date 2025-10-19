Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

И зраел обвини ислямистката групировка "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа чрез извършване на няколко директни атаки срещу израелски войски, предава ДПА.

Атаките са били извършени отвъд договорената буферна зона, известна като "жълтата линия", която маркира зона на изтегляне на израелските войски от Газа. Израелската армия се е оттеглила до тази линия на 10 октомври, когато е влязло в сила настоящото споразумение за спиране на огъня.

Израелските войски са били атакувани с гранатомет, заяви военен представител. Освен това, палестински снайперист е стрелял по израелски позиции.

Израел: Едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

"И двата инцидента са се случили в контролирана от Израел зона на изток от "жълтата линия", заяви представителят и допълни: "Това представлява грубо нарушение на прекратяването на огъня".

Израелски медии по-рано съобщиха, че "Хамас" е атакувал израелски войски в южната част на ивицата Газа. В отговор израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели в Рафах.

Представителят на "Хамас" Изат ар Ришек, цитиран от "Ройтерс", на свой ред, заяви, че групировката се придържа към спазване на условията на примирието.

Междувременно Израел идентифицира двете тела на заложници, върнати през уикенда от "Хамас", предаде "Франс прес".

Първото е на баща на три деца, убит от палестинската ислямистка групировка, докато защитавал семейството си, чието тяло след това е било откарано в Газа.

Израел получи телата на заложници, предадени от "Хамас" на Червения кръст

"Ронен Томи Енгел беше убит от терористите на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., когато излезе да защити семейството си от терористите, а тялото му беше откарано в ивицата Газа", обявиха днес израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) в канала си в Телеграм.

Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица съобщи, че 54-годишният Енгел е бил фотограф.

Той е бил от кибуца Нир Оз, близо до израелската граница с Газа. "Хамас" отвлече съпругата му и двете му дъщери по време на атаката. Те бяха освободени като част от споразумение за заложници през ноември 2023 г.

Енгел беше обявен за мъртъв на 1 декември 2023 г., но Хамас задържа тялото му до неотдавнашното споразумение, което доведе до прекратяване на огъня, връщане на израелските заложници и освобождаване на хиляди палестински затворници от израелските затвори.

Израелските военни са предприели атака срещу Газа

Израелските власти идентифицираха и второто тяло, върнато вчера от "Хамас". То е на тайландския гражданин Сонтая Оакхарашри, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от АФП.

Правителството "остава решено, ангажирано и работи неуморно за репатрирането на всички загинали заложници", се добавя в изявлението.

Смъртта на Сонтая Оакхарашри беше обявена на 17 май 2024 г., денят, в който той трябваше да отпразнува 31-вия си рожден ден. Тайландецът е бил селскостопански работник в кибуца Беери, в южната част на Израел, когато е бил убит по време на безпрецедентната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Тялото му също е било пренесено в Газа.

"Хамас" твърди, че е трудно да се намерят телата на заложниците, защото са погребани под развалините на бомбардирани сгради и на тунели, които са били разрушени по време на продължилата две години война в Газа.