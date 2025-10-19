Карахме „най-интелигентния“ модел на Mercedes (тест драйв)

Н а електрическия Mercedes-Benz CLA всичко му е ново, всичко е от следващо поколение: платформа, батерия, суперкомпютър MB-OS и изкуствен интелект. За базовия модел в гамата си Mercedes-Benz казва, че е „най-интелигентният“ автомобил на марката до момента.

Какво дава основание за подобно твърдение? Моделът използва новата операционна система MB.OS, която е изцяло разработена от компанията, има изкуствен интелект и „всеки автомобил е оборудван със суперкомпютър, който е свързан с интелигентния клауд на Mercedes-Benz”. Колата ще получава софтуерни актуализации от разстояние, като за пръв път ще може да обновява и подобрява дори асистиращите си системи. Компанията казва, че така CLA ще е „актуален и атрактивен“ в продължение на години.

Източник: CarMarket.bg

MB.OS ще се управлява чрез MBUX интерфейс с нов сензорен дисплей с графика от Unity Game Engine – т.е. много по-реалистична и динамична. На разположение е и връзка с виртуален асистент с интеграция на ChatGPT4o, Google Gemini, Microsoft Bing, Google Maps и др.

Мен обаче ме интересуват повече другите новости. Под лъскавите ламарини и 142-те звезди в решетката отпред се крие чисто нова 800-волтова платформа, чисто нов софтуер, нова NMC батерия и нови електромотори, които позволяват на CLA да предлага един от най-големите пробези на ток в Европа! Говорим за почти 800 км (792 км, за да сме прецизни) с едно зареждане, при това то ще става супер бързо. Въпросната нова платформа позволява много бързо зареждане на батерията с пикова мощност 320 kW.

Въпросната платформа се различава кардинално като подход в досегашната стратегия на Mercedes. Доскоро BMW сваляше от една поточна линия както автомобили с ДВГ, така и електромобили. Mercedes бе на друго мнение: разработи специална платформа за е-коли, но този подход явно се оказа грешен, тъй като търсенето на EV е непостоянно и под очакванията. Затова сега, вместо да използва съществуващата вече платформа за електромобили, използвана за EQS и EQE, Mercedes разработи нова ММА архитектура. Тя е предназначена предимно за електромобили, на на нея ще могат да се монтират и двигатели с вътрешно горене. Такъв ще е и този случай, тъй като ще имаме и хибриден CLA.

Това ще позволи на Mercedes да ги произвежда на една и съща поточна линия в Ращат, Германия, и следователно да бъде по-гъвкав в отговора си на променящото се търсене.

Досегашният подход на всички производители за постигане на голям пробег се криеше в голяма батерия, но NMC батерията на CLA е с използваем капацитет 85 kWh, което е с над 30 kWh по-малко от на EQS. Клетките на батерията са с аноди, които смесват силициев оксид с графит. В сравнение с предишната батерия с конвенционални графитни аноди, гравиметричната енергийна плътност е увеличена с до 20%. Съдържанието на кобалт е допълнително намалено. Така се постига едновременно по-ниска цена, по-нисък въглероден отпечатък (около 30%) и по-голям пробег.

Но за пробега ефект има и друг параметър, който в случая е коефициентът на черно въздушно съпротивление от 0.21, съпоставим с този на EQS, но без CLA да има формата на леко използван сапун.

Не по-малко важни са и самите електромотори, разработени от Mercedes. Разковничето от инженерна гледна точка е фактът, че основният мотор отзад се задвижва чрез двустепенна скоростна кутия. Porsche Taycan използва нещо подобно, за да подобри ускорението, но смисълът при CLA е ефективността.

Повечето електромобили с два електромотора използват асинхронен отпред, но в случая на CLA 350 4Matic двата са синхронни, макар и със съединител. Иначе базовият CLA 250+ е с един електромотор отпред, но на задно предаване, което е друга голяма новост спрямо предишното поколение на модела. На по-късен етап (дори след появата на хибридния CLA) ще дойде и базова версия с LFP батерия с капацитет 58 kWh, за да се постигне още по-ниска цена от настоящата.

Споменах думата цена, затова ще отметна и тази тема. Стартовата цена на CLA 250+ започва от 110 400 лв. с ДДС, докато 350 4MATIC започна от 118 500 лв. С абсолютно всичко възможно, което се предлага за модела, включително MBUX смартфон интеграция и масажна функция за предните места, MB Drive Parking Assist, aнимирана светеща радиаторна решетка със 142 светещи звезди, LED High Performance фарове и други, цената на CLA няма да надхвърля 140 000 лв.

Двете налични модификации към момента са с мощност 272 к.с., докато версията с два мотора разчита на 354 к.с. В този случай спринтът до 100 км/ч отнема 4,9 секунди, като моделът може да минава само на задно предаване (и в повечето време така се движи), за да пести енергия.

Други интересни цифри са увеличената с 4 см дължина (4723 мм) и 6 см междуосие (2799 мм) спрямо предходното поколение на модела. Това е направено, естествено, с цел отваряне на повече вътрешно пространство. Предното товарно отделение (frunk) е с обем 101 л, докато багажникът предлага 405 л. Интересно е, че освен място в областта на краката, моделът предлага повече и в областта на главите на пътуващите отпред и отзад, което е постигнато чрез монтиране (стандартно) на огромен панорамен покрив. Без щора! Твърдят от Mercedes, че това нямало да се отрази на комфорта на пътниците в слънчеви дни, аз обаче не съм убеден.

Основен акцент в интериора, очаквано, са дисплеите. Всички са монтирани под една голяма стъклена повърхност. Пред водача е 10,25-инчово табло, по средата е 14-инчовият дисплей, а срещу допълнително заплащане получавате MBUX Superscreen с трети дисплей (14 инча) пред пътника. Дали ви трябва, това е отделен въпрос, нашият тестови модел нямаше, като на негово място има още звездички, което на мен ми допадна. Не ми допадна, че всичко се контролира от централния дисплей, но поне има уиджети и меню за бърз достъп до функциите на климатика.

Mercedes казва, че CLA предлага най-доброто в класа стандартно оборудване. То може и да не ви стигне, затова като опция може да си поръчате head-up дисплей, който проектира информация на около 2,8 м пред вас. Фаровете MULTIBEAM LED и аудио системата Burmester 3D Surround Sound System с Dolby Atmos също са част от глезотиите.

На мен ми харесаха седалките, вентилационните отвори, лафчето с ChatGPT4, но пластмасите... пластмасите не са на нивото на Mercedes. Да, това е базов модел, разбирам го, но все пак пластмасовите повърхности се усещат груби на пипане.

Не така се усеща CLA на пътя, напротив, моделът се държи изненадващо узрял като пътно поведение. Задното окачване е многоточкова, е разпределението на тежестта в съотношение 46:54 дава на модела баланс, който не може да се усети при конкурентите на предно.

Ориентираното повече към задната ос задвижване (дори и на версията 4MATIC), но прегресивното окачване е това, което определя автомобила на пътя.

Повече не мога да коментирам, защото прекарах много малко време зад волана на новия Mercedes-Benz CLA, но се надявам в началото на следващата година отново да имам досег с него, но този път с конвенционално задвижване. Там очаквам също доста интересни неща да усетя.

