Путин с нови условия за мир в Украйна

Р уският президент Владимир Путин изисква Киев да предаде пълен контрол на Русия над Донецката област като условие за прекратяване на войната в Украйна, съобщава „Уошингтън поуст“.

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това по време на телефонния разговор между двамата в четвъртък.

Украинците са разочаровани

Донецк е стратегически индустриален регион в Източна Украйна.

Путин също така е казал на Тръмп, че в замяна ще предаде части от Запорожие и Херсон в южната част на Украйна, които Русия твърди, че е завладяла.

Говорителката на Белия дом: САЩ са изтощени от войната в Украйна

„Уошингтън поуст“ цитира висши служители, които казват, че Путин не се отказва от миналите си искания, въпреки оптимизма на Тръмп относно постигането на сделка.

Ожесточените боеве в Донецк продължават. Като Украйна е категорично против да се откаже от която и да е от териториите си.

Путин цели пълен контрол над Донбас

Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в Унгария през следващите седмици, за да обсъдят Украйна. Искането на Путин може да повлияе на посоката на бъдещото прекратяване на огъня и мирните преговори.

Украинският президент Володомир Зеленски, който се срещна с Тръмп във Вашингтон в петък, изрази готовност на присъства на преговорите в Будапеща.