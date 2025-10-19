Свят

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

19 октомври 2025, 22:17
Путин с нови условия за мир в Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин изисква Киев да предаде пълен контрол на Русия над Донецката област като условие за прекратяване на войната в Украйна, съобщава „Уошингтън поуст“.

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това по време на телефонния разговор между двамата в четвъртък.

Украинците са разочаровани

Донецк е стратегически индустриален регион в Източна Украйна.

Путин също така е казал на Тръмп, че в замяна ще предаде части от Запорожие и Херсон в южната част на Украйна, които Русия твърди, че е завладяла.

Говорителката на Белия дом: САЩ са изтощени от войната в Украйна

„Уошингтън поуст“ цитира висши служители, които казват, че Путин не се отказва от миналите си искания, въпреки оптимизма на Тръмп относно постигането на сделка.

Ожесточените боеве в Донецк продължават. Като Украйна е категорично против да се откаже от която и да е от териториите си.

Путин цели пълен контрол над Донбас

Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в Унгария през следващите седмици, за да обсъдят Украйна. Искането на Путин може да повлияе на посоката на бъдещото прекратяване на огъня и мирните преговори.

Украинският президент Володомир Зеленски, който се срещна с Тръмп във Вашингтон в петък, изрази готовност на присъства на преговорите в Будапеща.

Източник: WP    
Владимир Путин Война в Украйна Донецка област Доналд Тръмп Володимир Зеленски
Последвайте ни
Намушкаха 15-годишно момче в мол насред София

Намушкаха 15-годишно момче в мол насред София

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

Образованието и най-бедните райони водят по ръст на доходите

pariteni.bg
8 породи кучета, които обичат да плуват

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 25 минути

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Свят Преди 1 час

Това става „в съответствие с указанията на политическото ръководство“

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

България Преди 4 часа

Ташева си е отишла след кратко боледуване

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради купен вот

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради купен вот

България Преди 5 часа

Скандалът с „Мис Пазарджик“ е поредният в града след изборите за общински власти там

Защо македонски депутат отрича българските си корени

Защо македонски депутат отрича българските си корени

България Преди 5 часа

Миле Лефков от ВМРО-ДПМНЕ въвлече българските служби в операция за дискредитиране на Северна Македония

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Любопитно Преди 7 часа

Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си

<p>Тествахме &bdquo;най-интелигентния&ldquo; модел на Mercedes</p>

Карахме „най-интелигентния“ модел на Mercedes (тест драйв)

Технологии Преди 7 часа

Когато определиш по този начин базовия модел в гамата си, това идва да подскаже за наистина впечатляващи заложби

Над 60 задържани при операция в Турция

Над 60 задържани при операция в Турция

Свят Преди 7 часа

Задържаните са заподозрени, наред с други неща, за участие в структурите на ФЕТО

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

Свят Преди 8 часа

Междувременно Израел идентифицира двете тела на заложници, върнати през уикенда от "Хамас"

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

България Преди 8 часа

18-годишният шофьор, който загина на място, е получил книжката си по-малко от 24 часа преди фаталния инцидент

Севернокорейски войник дезертира, преминавайки минираната граница

Севернокорейски войник дезертира, преминавайки минираната граница

България Преди 9 часа

Армията е идентифицирала лицето близо до военната демаркационна линия

"Да бъдеш лекар е мисия": България отдава почит на своите медици

"Да бъдеш лекар е мисия": България отдава почит на своите медици

България Преди 10 часа

В деня, в който се почита паметта на Св. Йоан Рилски - Чудотворец, се отбелязва и Денят на българския лекар

<p>Корона с 1 354 диаманта, открадната от Лувъра</p>

Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Свят Преди 10 часа

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня

Папата канонизира първия венецуелски светец

Папата канонизира първия венецуелски светец

Свят Преди 11 часа

Ернандес, който е почитан от милиони за своята всеотдайност към бедните хора, ще бъде канонизиран заедно с майка Кармен Рендилес Мартинес

"Той беше умно момче" - коментар на обучаващия младежа, убил трима край Бургас

"Той беше умно момче" - коментар на обучаващия младежа, убил трима край Бургас

България Преди 11 часа

Проверка се извършва от ИА „Автомобилна администрация“

Израелските военни са предприели атака срещу Газа

Израелските военни са предприели атака срещу Газа

България Преди 11 часа

Това съобщиха израелски медии

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
1

Изоставят градове заради наводнения

sinoptik.bg
1

Тайните на Демир Баба теке

sinoptik.bg

Шокиращите секс тайни на мъжете

Edna.bg

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато бях бременна с моя син! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ситуацията, за която всички спорят след Ливърпул - Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Димитър Шейтанов: Целта е топ 3, можем да се борим и за титлата

Gong.bg

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София (СНИМКИ)

Nova.bg

Карлос Насар: Става все по-трудно да работя с федерацията ми, но правя всичко възможно да остана в България

Nova.bg