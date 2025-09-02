България

Деца се качиха на строителен кран в София

Те се опитали да си направят снимка от върха на сграда

2 септември 2025, 21:54
Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Какво става с обвиненията срещу Никола Барбутов

България изрази загриженост за действията на РС Македония

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

С ДВР предприе акция по спасяването на седем деца в София. Те се качили на една от бизнес сградите около бул. „Цариградско шосе”, която все още е в строеж, предава NOVA.

Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, чиято височина е около 200 метра.

Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.

Пет от тях вече са свалени, а останалите две се намират все още в сградата. Родителите им пътуват към мястото.

Претърсването на обекта продължава. По разказ на свалените от крана деца - би трябвало в сградата да има още двама подрастващи, които обаче не познават. Търсят ги полицаи, пожарникари, алпинисти и екипи от Столичната аварийна служба.

 

Все още не е ясно какви са причините децата да се намират там.

На място са полиция и пожарни екипи, които се опитват да ги свалят безопасно.

Източник: NOVA    
София кран
Трети инцидент с трамвай днес в София

Деца се качиха на строителен кран в София

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

Зрелищното събитие за суперколи - Car Speed Show в София този септември

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Преди 2 дни
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 2 дни
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Преди 2 дни

Последни новини

Нов удар срещу опозицията в Турция

България Преди 28 минути

Съдът постанови, че с незабавно влизане в сила Челик ще бъде заменен от Гюрсел Текин

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Свят Преди 2 часа

Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни

Кървава драма във Франция, нападател мушка хора, убиха го

Свят Преди 5 часа

Нападателят е атакувал най-малко петима души

Акция на ГДБОП с Швейцария срещу трафик на хора

България Преди 6 часа

Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Свят Преди 6 часа

Федерален съдия в Калифорния постанови, че решението на Тръмп нарушава закона „Posse Comitatus“, който ограничава използването на военни сили за вътрешни въпроси

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Свят Преди 6 часа

Вучич: Всички руски компании са добре дошли

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови

Свят Преди 6 часа

Ердоган: С Путин обсъдихме какви са заключенията му от срещата с Доналд Тръмп

Ново силно земетресение удари Афганистан

Свят Преди 7 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 34 километра североизточно от град Джалалабад

Снимката е илюстративна

Втори инцидент с трамвай в София

България Преди 7 часа

За инцидента съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София". По-рано друг трамвай по линия 22 излезе от релсите в района на Румънското посолство в София като помете 7 паркирани коли и потроши подлез

<p>Какво е &bdquo;ръбчене&ldquo; и как да достигнете върховно сексуално удоволствие</p>

Какво е „ръбчене“ (edging) и как да достигнете върховно сексуално удоволствие

Любопитно Преди 7 часа

Тази техника обещава по-интензивни оргазми и по-дълбока осъзнатост по време на сексуалните преживявания

<p>Дъщерята на известна актриса е новият главен редактор на Vogue</p>

Любопитно Преди 8 часа

Назначението ѝ бележи нова ера за Vogue – смятано за едно от най-влиятелните и престижни модни издания в света

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Свят Преди 8 часа

Той казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

Любопитно Преди 8 часа

„В работата ни има определена интимност. Въображаема интимност.“

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Свят Преди 9 часа

Путин заяви, че Москва никога не е била против членството на Украйна в ЕС, но че присъединяването на Украйна към НАТО е „неприемливо“

5 трагични съдби на британски кралски особи, останали в историята

Любопитно Преди 9 часа

Връщаме се назад във времето и припомняме пет от най-трагичните загуби, белязали монархията

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Свят Преди 9 часа

„Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“

