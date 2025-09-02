Деца се качиха на строителен кран в София

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

С ДВР предприе акция по спасяването на седем деца в София. Те се качили на една от бизнес сградите около бул. „Цариградско шосе”, която все още е в строеж, предава NOVA.

Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, чиято височина е около 200 метра.

Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.

Пет от тях вече са свалени, а останалите две се намират все още в сградата. Родителите им пътуват към мястото.

Претърсването на обекта продължава. По разказ на свалените от крана деца - би трябвало в сградата да има още двама подрастващи, които обаче не познават. Търсят ги полицаи, пожарникари, алпинисти и екипи от Столичната аварийна служба.

Все още не е ясно какви са причините децата да се намират там.

На място са полиция и пожарни екипи, които се опитват да ги свалят безопасно.