Българите трудно успяват да спестяват, тъй като разходите за живот поглъщат голяма част от доходите им. Дори когато разполагат със свободни средства, повечето предпочитат да ги държат в банкови депозити или да купуват имоти, вместо да инвестират на капиталовия пазар.

Това коментира финансовият експерт и бивш депутат Мика Зайкова в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по радио Фокус.

Повод за разговора са данни от проучване на „Алфа Рисърч“, според което 59% от пълнолетните българи имат заделени средства. При значителна част от тях обаче сумите са твърде малки, за да осигурят финансова стабилност. Изследването е проведено между 19 и 30 октомври сред 1000 пълнолетни българи.

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Доходите не стигат за спестяване

„Българинът трудно спестява, защото издръжката на живота на месец е много по-висока от неговите доходи“, заяви Зайкова.

По думите ѝ 82% от българите получават доходи под 1000 евро, докато издръжката на живот достига около 853 евро на човек месечно.

„Българинът не успява да спестява, но и тези, които спестяват, не умеят да спестяват“, коментира тя.

Според нея около 80% от спестяванията се държат в банкови депозити, което при висока инфлация води до загуба на покупателна способност.

„Българинът няма финансова култура и не инвестира. За да можеш да запазиш нивото на спестяванията си, трябва да правиш нещо с тези пари, тоест да инвестираш така, че те да не се влияят от инфлацията, дори да се увеличават“, обясни финансовият експерт.

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Защо българите предпочитат имотите

Зайкова обясни интереса към недвижимите имоти с усещането за по-голяма сигурност. Според нея хората предпочитат да вложат парите си в нещо, което могат да видят и използват, а при покупка на второ жилище да получават доход от наем.

„Българинът не инвестира в ценни книжа. Той предпочита да си купи още един апартамент, да си купи едно парче земя“, посочи тя.

По думите ѝ инвестициите в имоти изглеждат по-сигурни на фона на опасенията от финансови злоупотреби и загуба на средства.

Тя обаче предупреди, че и недвижимите имоти не осигуряват пълна защита от инфлацията.

„Тепърва има да се учим как да инвестираме спестените пари“, каза експертът.

Инвестиционното злато също носи риск

Зайкова коментира и интереса към инвестиционното злато, среброто и другите благородни метали.

„Искам да ви кажа, че то не е популярно и не е съвсем сигурно“, заяви тя.

Според нея цените на златото могат да се движат рязко нагоре и надолу, което създава риск за хората, които не познават пазара.

„То като асансьор се вдига, то пада“, коментира Зайкова.

Тя посочи, че инвестициите в благородни и редки метали изискват познаване на пазарите и на възможностите за бъдеща доходност.

Държавата трябва да налага сериозни санкции

Според Зайкова недоверието към финансовите инвестиции е свързано и с опасенията от измами и злоупотреби.

„Разбирате ли, че това е ролята на държавата? Да има контрол, за да не се вършат такива неща и да не се губят парите на хората“, заяви тя.

По думите ѝ установяването на нарушения не е достатъчно, ако не е последвано от реални последствия за нарушителите.

„Трябва сериозни санкции“, настоя финансовият експерт.

Според нея наказанията трябва да бъдат достатъчно тежки, за да възпират компаниите от злоупотреби и да възстановят доверието на хората във финансовите пазари.

Остра критика към втория пенсионен стълб

Зайкова изрази сериозни резерви към действащия тристълбов пенсионен модел и управлението на средствата в универсалните пенсионни фондове.

„Искам да ви кажа, че този стълб е малко измислен. Честно казано, аз не съм привърженик на тристълбовото пенсиониране“, заяви тя.

Според нея допълнителното задължително пенсионно осигуряване не осигурява достатъчно високи доходи на бъдещите пенсионери.

„Защото вторият стълб носи много малко пари“, коментира Зайкова.

Тя обърна внимание, че доходността зависи от решенията на хората, които управляват средствата в пенсионните фондове.

„Зависи от това колко те са опитни и в какви неща могат да ги инвестират“, посочи експертът.

Зайкова отправи и критика към ползите от управлението на пенсионните спестявания.

„Те изкарват пари, но повече за себе си“, заяви тя по адрес на управляващите средствата в пенсионните фондове.

Според нея възможността за избор на инвестиционни стратегии с различна степен на риск поставя допълнителни въпроси, тъй като хората нямат достатъчно опит.

„Но нямаме опита още и хората нямат доверие“, коментира Зайкова.

Тя посочи, че много осигурени не разбират как се управляват парите им и каква е разликата между по-рисковите и по-консервативните фондове.

„Те нищо не разбират от това кой е рисков фонд, колко може да вземе и кой е по-доходен. И затова те чакат да ги разпределят по тия фондове, без изобщо да взимат отношение. Това е най-лошото“, заяви финансовият експерт.

Зайкова смята, че именно липсата на доверие кара част от хората да прехвърлят пенсионните си средства към държавното обществено осигуряване.

„Хората имат доверие само на първия стълб“, каза тя.

По думите ѝ обаче и държавната пенсионна система има нужда от промени.

„Макар че и там парите са малко. И винаги съм казвала, че и там трябва да се направи реформа“, подчерта Зайкова.

Зайкова поиска край на плоския данък

Финансовият експерт се обяви и за промяна в данъчния модел чрез въвеждане на прогресивно подоходно облагане.

„Аз съм за прогресивното подоходно облагане“, заяви тя.

Според Зайкова действащият плосък данък от 10% вече е изчерпал времето си и е необходимо облагането да отчита размера на личните доходи.

„Мисля, че и държавата, и хората ще имат полза с прогресивното подоходно облагане“, посочи тя.