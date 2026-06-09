Над 100 загинали, взели фентанил в България

В България между 2024 и 2025 г. са отчетени над 100 смъртни случая, свързани с употребата на синтетичния наркотик фентанил, се посочва в годишния доклад на Агенцията на ЕС за наркотиците, представен днес в Брюксел.

Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва в документа. Отбелязва се, че всяка седмица в ЕС се засича непознат досега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силнодействащи синтетични опиоиди. Агенцията предупреждава, че има опасност предлагането на наркотици да се разшири чрез продажбата на електронни цигари.

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Според последните данни в ЕС за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоуспокоителни. В доклада се препоръчва подобряване на достъпа до налоксон (противоотрова при употреба на опиоиди - бел. кор.) в домашни условия.

Пазарът на хероин в Европа е устойчив и не е засегнат от въведената забрана от талибаните в Афганистан през 2022 г. срещу отглеждането на опиумен мак, отчита докладът. Пакистан се превърна в източник на опиум и хероин, като през 2025 г. площите за отглеждане на мак там надхвърлят 9000 хектара и това се равнява на производството в Афганистан. Отглеждането на мак в Мианмар миналата година достигна най-високото равнище за последните 10 години - над 45 000 хектара, се посочва в документа.

Употребата на кокаин в Европа остава висока, като около 4,3 млн. европейци на възраст 15-64 години са засегнати, а броят на хората, постъпили за лечение по тази причина, продължава да нараства. Кокаинът е вторият най-разпространен наркотик сред хората, постъпили за първи път в специализирани програми за лечение за употреба на наркотици през 2024 г. и това е увеличение с 39 на сто спрямо 2018 година. Кокаинът е бил причина за всеки трети смъртен случай, свързан със свръхдоза, показват данните.

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Обемът на задържания кокаин в Европа е спаднал до 330 тона през 2024 г. (при 419 тона през 2023 г.) и изводът е, че трафикантите преминават към по-малки пратки, за да избегнат разкриване. Употребата на кетамин остава сравнително ниска, но броят на хората, постъпили на лечение за проблеми, свързани с това вещество, в последните години се е увеличил четири пъти. При разпространението на канабис се наблюдава внос от САЩ и Канада, където има свръхпроизводство. Според оценките 24,9 млн. европейци на възраст 15-64 години са употребявали това растение в последната година. Отчита се, че Чехия, Германия, Люксембург и Малта разрешават ограничено отглеждане на канабис в домашни условия, а в Нидерландия растението се продава в специализирани кафенета.