Цял хотел в Тенерифе под карантина, там има и българи

Ц ял хотел в Испания беше поставен под карантина, а стотици гости бяха призовани да стоят по стаите си, след като турист от Италия е бил тестван за коронавирус и пробата му е положителна. Заразеният е лекар от италианския регион Ломбардия, където има огнище на заболяването, информира Би Би Си (BBC).

В хотела има около 1000 души, сред които и българи,

посочва NOVA. Хотелът е обграден от полицаи, които следят за това никой да не напуска сградата.

Footage has emerged of a hotel in Tenerife in lockdown after an Italian guest tested positive for #COVID19, the disease caused by the #coronavirus.



