Тръмп: Коронавирусът е под контрол в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ситуацията с разпространението на коронавируса на територията на страната е под контрол, съобщaва "Ройтерс".

"Коронавирусът се намира в значителна степен под контрол в САЩ", написа в Twitter Тръмп, който е на посещение в Индия.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!