България

МОН публикува верните отговори от НВО по български език и литература за 4. клас

Четвъртокласниците, които се явиха на изпита днес, вече могат да проверят представянето си чрез официалния ключ с отговорите

3 юни 2026, 14:40
МОН публикува верните отговори от НВО по български език и литература за 4. клас
Източник: БТА

М инистерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори от Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература за учениците в края на 4. клас. Четвъртокласниците, които се явиха на изпита днес, вече могат да проверят представянето си чрез официалния ключ с отговорите.

Изпитът по български език и литература се проведе на 3 юни 2026 г. и е част от националното външно оценяване за учениците в началния етап на образованието.

Публикуваният от МОН ключ съдържа верните решения на всички задачи от теста и дава възможност на учениците и техните родители да направят предварителна проверка на резултатите. Отговорите могат да бъдат разгледани на официалния сайт на министерството.

Националното външно оценяване в 4. клас включва изпити по български език и литература и по математика. След приключването на оценяването МОН ще обяви и официалните резултати на учениците.

Над 53 500 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература, съобщи пресцентърът на (МОН). 

Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи, като тези със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече. 

Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават текст и да изразяват собствени идеи. 

В днешния ден имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи. Екипите на тези училища са предприели незабавни действия по уведомяване на компетентните органи и извършването на необходимите проверки, с което бяха осигурени спокойни и безопасни условия. 

Поради огледи в отделни училища началото на изпита започна с леко забавяне, което впоследствие не възпрепятства нормалното му провеждане, информират от МОН. 

Утре ще бъде изпитът по математика в четвърти клас. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни.

Средният резултат по български език и литература (БЕЛ) от националното външно оценяване в четвърти клас през 2025 г. е 70,90 точки, а по математика - 69,70 точки. Това съобщи на 11 юни 2025 г. Евгения Костадинова - директор на дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката, на пресконференция за представянето на анализ на обобщените резултати от държавните зрелостни изпити от сесията май-юни. 

Евгения Костадинова отбеляза тогава, че все повече се доближават резултатите по български език и литература, и по математика като стойности. Това показва една много добра тенденция и се затваря ножицата между двата предмета. Дължи се на плавното и постепенно увеличаване на резултатите по математика, отбеляза преди година Костадинова. 

Източник: БТА    
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