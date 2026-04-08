Акциите срещу купения вот продължават, десетки задържани и иззети списъци с пари

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

П ореден ден на мащабни полицейски акции срещу купуването и манипулирането на гласове се провежда в различни части на страната, съобщиха от МВР.

В Хасковска област петима души са задържани при специализирана операция. Директорът на ОД на МВР-Хасково Мирослав Христов уточни, че действията по противодействие на изборните престъпления са започнали още на 18 март. „През последното денонощие на територията на областта са задържани петима, образувани са пет досъдебни производства. Установени са списъци с имена и парични суми срещу тях“, съобщи той.

По думите му в акциите участват служители на охранителна и икономическа полиция, както и жандармерията. От началото на операцията общо 21 души са задържани, а досъдебните производства са 16. Подадените сигнали за купен вот достигат 52.

„За справка – преди изборите през октомври 2024 г. са били образувани 3 производства с пет задържани. Предупредителните протоколи са 116 до момента, а тогава са били 51. От 40 до 75 евро са сумите, предлагани за купени гласове“, допълни Христов.

В Харманли полицаите са открили списъци с имена и суми, свързани с 51-годишен мъж без постоянна трудова заетост. Задържаните са от общините Хасково, Димитровград и Ивайловград. Част от тях се занимават с лихварство, а сред тях има и криминално проявени лица. Според полицията в някои случаи срещу опрощаване на заеми граждани са били склонявани да гласуват за определена политическа сила.

Междувременно мащабна акция на полицията и жандармерията се провежда и в Русенска област.

Още преди 6:00 ч. са били изградени контролно-пропускателни пунктове в различни квартали на Русе и в извънградски райони. Проверки се извършват и в Ветово – район, който традиционно попада във фокуса на подобни операции преди избори.

По време на проверките част от жителите на квартали, известни с подобни практики в миналото, заявиха, че към момента търговия с гласове не се наблюдава. Очаква се по-късно през деня да пристигнат социалният министър, главният секретар на МВР и заместник-министърът на правосъдието.

Акции се провеждат и в Пазарджишка област, където са задържани 14 души. Говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи, че действията са насочени както към изборни престъпления, така и към противодействие на конвенционалната престъпност.

В рамките на операцията са проверени 73 обекта, множество лица и превозни средства, включително финансови дружества, заложни къщи и търговски обекти. Съставени са 12 акта и 225 фиша. Полицията е установила и извършителите на две кражби – от офис и от частно жилище.

При проверките са открити и седем лица, обявени за издирване.

Мащабна операция е проведена и в Плевенска област, съобщи във Facebook изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Общо 320 души са били проверени, като са установени множество нарушения и данни за престъпления. За изборни нарушения са съставени 12 протокола.

Най-сериозните случаи са установени в Буковлък и Кнежа, където органите на реда са открили 3200 евро и 340 паунда, както и списъци с имена и конкретни суми срещу тях.

По думите на Кандев това е ясен сигнал за организирани опити за влияние върху вота, а действията на полицията ще продължат и през следващите дни.