Акциите срещу купения вот продължават, десетки задържани и иззети списъци с пари

Паралелно с това са предприети действия за ограничаване на конвенционалната престъпност

Обновена преди 1 час / 8 април 2026, 09:22
В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия

В над 9300 секции в страната ще се гласува с машини, в 2600 – само с хартия
Държавата отпуска 18 млн. евро за автобусните превозвачи и още 2,4 млн. за превоза на ученици
ВСС отказа да освободи Борислав Сарафов въпреки решението на КС
МС прие Наредбата, определяща критериите за енергийно бедни и "уязвими клиенти"
Гюров: 223 са арестуваните за купуване на гласове - почти колкото един парламент
Очаква ли се скок в цената на яйцата точно преди Великден
Накратко: Подслушва ли ни телефонът или алгоритмите ни познават твърде добре?
Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

П ореден ден на мащабни полицейски акции срещу купуването и манипулирането на гласове се провежда в различни части на страната, съобщиха от МВР.

В Хасковска област петима души са задържани при специализирана операция. Директорът на ОД на МВР-Хасково Мирослав Христов уточни, че действията по противодействие на изборните престъпления са започнали още на 18 март. „През последното денонощие на територията на областта са задържани петима, образувани са пет досъдебни производства. Установени са списъци с имена и парични суми срещу тях“, съобщи той.

Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

По думите му в акциите участват служители на охранителна и икономическа полиция, както и жандармерията. От началото на операцията общо 21 души са задържани, а досъдебните производства са 16. Подадените сигнали за купен вот достигат 52.

„За справка – преди изборите през октомври 2024 г. са били образувани 3 производства с пет задържани. Предупредителните протоколи са 116 до момента, а тогава са били 51. От 40 до 75 евро са сумите, предлагани за купени гласове“, допълни Христов.

В Харманли полицаите са открили списъци с имена и суми, свързани с 51-годишен мъж без постоянна трудова заетост. Задържаните са от общините Хасково, Димитровград и Ивайловград. Част от тях се занимават с лихварство, а сред тях има и криминално проявени лица. Според полицията в някои случаи срещу опрощаване на заеми граждани са били склонявани да гласуват за определена политическа сила.

Междувременно мащабна акция на полицията и жандармерията се провежда и в Русенска област.

Още преди 6:00 ч. са били изградени контролно-пропускателни пунктове в различни квартали на Русе и в извънградски райони. Проверки се извършват и в Ветово – район, който традиционно попада във фокуса на подобни операции преди избори.

По време на проверките част от жителите на квартали, известни с подобни практики в миналото, заявиха, че към момента търговия с гласове не се наблюдава. Очаква се по-късно през деня да пристигнат социалният министър, главният секретар на МВР и заместник-министърът на правосъдието.

Акции се провеждат и в Пазарджишка област, където са задържани 14 души. Говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи, че действията са насочени както към изборни престъпления, така и към противодействие на конвенционалната престъпност.

В рамките на операцията са проверени 73 обекта, множество лица и превозни средства, включително финансови дружества, заложни къщи и търговски обекти. Съставени са 12 акта и 225 фиша. Полицията е установила и извършителите на две кражби – от офис и от частно жилище.

При проверките са открити и седем лица, обявени за издирване.

Мащабна операция е проведена и в Плевенска област, съобщи във Facebook изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Общо 320 души са били проверени, като са установени множество нарушения и данни за престъпления. За изборни нарушения са съставени 12 протокола.

Най-сериозните случаи са установени в Буковлък и Кнежа, където органите на реда са открили 3200 евро и 340 паунда, както и списъци с имена и конкретни суми срещу тях.

По думите на Кандев това е ясен сигнал за организирани опити за влияние върху вота, а действията на полицията ще продължат и през следващите дни.

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
МС оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор

Спиращи дъха нови кадри разкриват гледките на „Артемис II“ отвъд обратната страна на Луната

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

„Отплува си. Старост“ - смъртта на Елизабет II и последният подарък за правнуците

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

10 породи котки с красиви сини очи

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Последен опит да спаси НАТО от Тръмп - най-тежкото изпитание за Рюте досега

Докато обвиненията между САЩ и Европа се увеличават, лидерът на НАТО ще се опита отново да избегне пълен разрив

Рубио: Отвлечената американска журналистка е освободена от про-иранска милиция в Ирак

Кителсън е била поета от иракското правителство, което в момента организира нейните пътни документи, съобщи високопоставен иракски правителствен представител

ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на магистрат от Военно-окръжната прокуратура

Според гражданинa, по чието видео е образувана проверката, тя му е казала „още една дума и ще ти съсипя живота“

Руски шпиони хакват Wi-Fi рутери, за да следят Запада

Елитната руска хакерска група "Fancy Bear" е шпионирала военни и правителствени цели, съобщиха западни служби за сигурност

Внучката на Тръмп проговори за любовния си живот

Внучката на Доналд Тръмп, Кай, разкри във видео, че има мъж до себе си, и сподели колко е неловко да ходи на срещи под наблюдението на Тайните служби, докато се подготвя за колеж и възстановява от операция след спортна травма в голфа

Откриха тялото на издирван мъж в река Джебелска

Трупът на 46-годишен мъж, изчезнал на 5 април, бе открит в коритото на река Джебелска край село Полянец. При първоначалния оглед полицията не е открила следи от насилие. Тялото е извадено с помощта на пожарникари и е изпратено за аутопсия в Кърджали

Без "синя" и "зелена" зона в София по време на великденските празници

След празничните дни обичайният режим на работа на зоните ще бъде възстановен

Бебе се роди на борда на самолет на път за Ню Йорк - започва спор за гражданството му

Адвокати обсъждат дали новороденото има право на американско гражданство

Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Сидни Суини заслепи Лос Анджелис в рокля на Pierre Cardin за премиерата на „Еуфория“, докато сюжетът на новия сезон обещава сватба на екрана и провокативни обрати, въпреки че в реалния живот актрисата току-що развали своя годеж

Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

Катастрофата е станала на кръстовище в града

От Пекин до Кайро лидерите приветстваха сделката за Ормузкия проток като победа за дипломацията. Докато Тръмп обяви „ден за световен мир“, испанският премиер Педро Санчес напомни, че примирието не изтрива хаоса и разрушенията от последните дни

75 години затвор за инфлуенсър, убил приятелката си в Тексас, но обвинил кучето

Първоначално е твърдял, че жертвата е нападната от куче

Гърция разкри престъпна група за телефонни измами, свързана с България

Жертви на измамата са ставали възрастни хора

Край на съсипаните вежди: Еволюцията на перманентния грим с Мила Савова

Даниела Пехливанова ни среща с един от най-добрите Гранд мастъри по микроблейдинг у нас, с над 7 години опит в перманентния грим

На 9 април, Велики четвъртък, вестник „Телеграф“ подарява уникална икона на Възкресението от XIX век

Румъния вдигна изтребители заради руска атака с дронове край границата с Украйна

Сигнал за тревога е бил изпратен до населението в северната част на окръг Тулча около 3:44 ч. местно време

