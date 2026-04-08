Днес Израел нанесе най-тежките удари в Ливан

Д нес Ливан беше подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде „Ройтерс“, като се позова на източник от ливанските сили за сигурност.

Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим. При един от ударите срещу гъстонаселен квартал са били убити най-малко 12 души, заяви източник от ливанските сили за сигурност.

Източник: EPA/БГНЕС

Окървавени и ранени хора в Бейрут изоставиха автомобилите си се запътиха към най-близката болница, разкават очевидци.

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна.

Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА.

Според репортер на ДПА в ливанската столица ударите в Бейрут са били нанесени без предупреждение и болниците призовават жителите да даряват кръв.

„При много сериозна ескалация израелски военни самолети извършиха вълна от едновременни въздушни удари по няколко района в Ливан, което доведе, по първоначални оценки, до десетки загинали и стотици ранени“, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от АФП.

Оттам призоваха гражданите „да намалят задръстванията, особено в кварталите на столицата, за да се даде приоритет на спасителните екипи и линейките“.

Израелските въоръжени сили обявиха, че ще спрат атаките си срещу ирански цели, но премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня с Иран.