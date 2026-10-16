ДБ: Бюджет 2027 води България към катастрофа, реалният дефицит е 5%

Проектобюджетът за следващата година води България към катастрофа. Това обявиха от „Демократична България“, съобщи БНР.

В кулоарите на парламента депутатът Мартин Димитров предупреди за разминаване между реалния дефицит и този, представен от България пред Европейската комисия.

По думите му правителството и финансовият министър говорят за дефицит около 3–3,8%, а пред Брюксел предлагат 4,3%. Според Димитров реалната стойност е 5%, ако от приходите се извадят еднократните постъпления като данъка върху свръхпечалбата, тъй като те не са системен приход занапред.

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„Истинският дефицит в бюджета за догодина е 5%, което води България към катастрофа“, заяви Димитров. Според него това ще доведе до увеличение на осигуровките и данъците, а по този начин ще се вдигне и инфлацията.

20 евроцента компенсация на литър гориво

От ДБ предлагат компенсация от 20 евроцента на литър за всеки вид гориво. Според Димитров тя трябва да бъде за сметка на данък свръхпечалба за целия петролен сектор, газа и въглищата, както и на допълнителните приходи от ДДС, за да видят хората конкретен резултат.

По думите му единственото положително нещо в Бюджет 2027 е повишаването на прага за регистрация по ДДС.

Без буфери при рекорден дефицит

Основният риск пред държавната план-сметка е, че няма буфери за посрещане на евентуални кризи, допълни Владислав Панев от ДБ.

Той посочи ситуацията в Черно море, която според него може да повлияе изключително негативно на българския износ и внос, а оттам – и на бюджетните приходи. „Пореден бюджет няма буфери, дефицитът е на рекордни нива“, заяви Панев. Той отбеляза още, че потенциалът за теглене на нов държавен дълг също е на рекордни нива, при вече високи лихви на световните пазари.

По думите му една регионална криза, която като че ли вече се оформя, би действала доста отрезвяващо на българските публични финанси.

„Ще се види кой всъщност е плувал без бански в морето последните няколко години“, каза Панев.