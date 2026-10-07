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Пенсионерите с искания за Бюджет 2027: Пенсиите да растат от 1 януари, а не от 1 юли

Федерацията на пенсионерските съюзи предупреждава, че планираният ръст на данъчните оценки на имотите ще разори мнозина, и настоява той да бъде разсрочен за 10 години

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

7 октомври 2026, 09:54
Пенсионерите с искания за Бюджет 2027: Пенсиите да растат от 1 януари, а не от 1 юли
Източник: istock

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации се обърна със спешна декларация към Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика (МТСП), парламентарните групи и омбудсмана. В нея организацията настоява за незабавни мерки за защита на доходите на възрастните хора и прави ключови предложения във връзка с подготовката и приемането на Бюджет 2027.

Осъвременяването на пенсиите – още от началото на годината

Едно от най-важните искания е промяна в механизма за индексиране. Федерацията категорично настоява „швейцарското правило“ за ежегодното осъвременяване на пенсиите да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли.

Като мотив се посочва, че именно в началото на годината възрастните хора имат най-сериозни разходи – за ток, парно, лекарства и местни данъци.

„Не е приемливо пенсионерът да плаща високите зимни сметки през януари, февруари и март, а годишното осъвременяване на пенсията да се получава едва от юли“, се казва в декларацията.

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„Данъчна секира“ върху жилищата

Пенсионерските съюзи алармират и за планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти през следващите три години. Според тях този скок ще има разоряващ ефект за мнозина.

В декларацията се предупреждава, че „тази данъчна секира ще изхвърли много пенсионери на улицата, защото те няма да могат да плащат новия данък“.

„За милиони български граждани, особено за пенсионерите, собственото жилище не е източник на доход, а единствено място за живеене и резултат от труд и дългогодишни спестявания“, напомнят от федерацията.

Предложението на организацията е ръстът на данъците да бъде намален до поносими нива и разсрочен във времето за период от 10 години.

Повече безплатни прегледи и изследвания

Освен финансовите мерки, федерацията настоява и за по-добра здравна грижа – увеличаване на безплатните профилактични прегледи, лабораторни изследвания и стоматологични процедури.

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Място в НОИ и в тристранния диалог

Организацията иска и институционално признание. Тя настоява за свои представители в Надзорния съвет на НОИ и в Икономическия и социален съвет, както и за създаването на постоянен Консултативен съвет към МТСП. Според федерацията е недопустимо два милиона пенсионери да нямат свой глас в тристранния диалог и при изготвянето на държавния бюджет.

„Не искаме привилегии“

Декларацията завършва с призив към управляващите. „Българските пенсионери не искат привилегии. Те искат справедливост, предвидимост и право на глас“, се посочва в документа.

От федерацията припомнят, че става дума за хора, които десетилетия наред са работили и са плащали осигуровки, за да изградят държавата, и заключават: „Няма социална държава, ако хората, които са я изграждали, нямат право да участват в решенията за собствения си живот“.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БГНЕС    
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