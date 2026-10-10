България

Българин счупи световен рекорд на Гинес с 15 силови възлизания

Варненецът Симеон Михайлов подобри световното постижение, като направи 15 последователни силови възлизания на лост

10 октомври 2026, 15:30
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Б ългарин влезе в книгата на рекордите „Гинес”, като подобри досегашно световно постижение. Става дума за изпълнение на 15 последователни набирания на лост по най-сложния начин - силово възлизане, съобщава NOVA.

Рекордьорът е Симеон Михайлов от Варна.

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„Реших да атакувам този рекорд, защото ми беше мечта да имам рекорд и да съм вписан в книгата „Гинес”. Влязох в сайта на книгата и почнах да търся рекорди. Прецених, че този е най-близо до моите силови възможности. Започнах да се подготвям месеци наред за него и го подобрих”, разказа Михайлов.

Българин на крачка от световен рекорд на Гинес (ВИДЕО)

Досега рекордът се е държал от испанеца Алехандро Тахи – 11 повторения.

„Когато започнах да се готвя, беше 11 повторения, и точно една седмица преди да го подобря, той го вдигна на 12”, разказа Михайлов.

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