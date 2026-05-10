Любопитно

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Предизвикателството се изпълнява от варненеца Станислав Златарев в село Овчага

10 май 2026, 11:55
Б ългарин е напът да постави нов световен рекорд на Гинес, след като започна опит за 45 000 коремни преси в рамките на 58 часа. Предизвикателството се изпълнява от варненеца Станислав Златарев в село Овчага, в близост до неговия дом.

Минути преди старта на хронометъра той заяви в ефира на NOVA, че не е следвал специална подготовка за конкретния опит.

„Моят живот е моята подготовка. Нямам нищо специално, което съм правил преди това. Просто откакто се познавам, нещата, които правя, са ме подготвили за този рекорд, а и за много други рекорди“, каза Златарев.

Строги условия и продължително натоварване

По време на опита Станислав Златарев трябва да прекара около 60 часа върху специално изградена платформа. Според регламента той няма право да спи през цялото време.

Правилата позволяват кратки почивки на всеки 55 минути, както и възможност за хранене и възстановителен масаж.

За да издържи на натоварването, участникът ще използва и охлаждащи процедури, включително престой във вода с температура между 0 и 1 градус.

Благотворителна кауза

Опитът за рекорд е свързан с благотворителна инициатива. Събраните средства ще бъдат разпределени в две посоки.

„Това е номер едно причина, за която сме тук и за която всички сме обединени“, заяви Станислав Златарев.

Половината от средствата ще бъдат насочени чрез платформата на Павел Андреев за деца, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Останалата част ще бъде дарена на благотворителната организация „Аз Вярвам и Помагам“.

Екстремното изпитание се предава в реално време онлайн, като всеки желаещ може да проследи опита за рекорд и да подкрепи участника ТУК.

Източник: nova.bg    
