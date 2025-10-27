България с мерки срещу браковете и раждането в детска възраст

М инистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще участва от 10:00 часа в кръгла маса на тема „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Той ще изнесе данни за броя на ражданията от малолетни и непълнолетни, както и основните области, в които се наблюдават тези явления.

Министър Гуцанов и експертите ще обсъдят връзката между ранните бракове, явлението „деца раждат деца“ и насилието сред непълнолетни. Целта на дискусията е също да се набележат спешни мерки и да се подобри междуинституционалната координация за превенция на негативното явление.

Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето. Инициативата на Агенцията срещу ранните бракове е част от националната ѝ кампания срещу детското насилие „Бъди смел, бъди добър!“.

През юни над 1500 деца и младежи от цяла България участваха в 20-ия детски ромски фестивал „Отворено сърце“ във Велико Търново, съобщиха организаторите от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Ден преди официалното откриване на фестивала се проведоха обучение „Разцъфти, не бързай!“ за превенция на ранни бракове и литературна вечер.

От центъра „Амалипе“ организират учебни модули, които ще поставят акцент върху значението на образованието като основа за личностно израстване и равни възможности – с фокус върху темата за ранните бракове.

Мотивирани да насърчават осъзнатостта и критичното мислене сред своите връстници, активните младежи ще насочат вниманието си към темата „Бракът може да почака, образованието – не“, пишат от организацията в страницата си в интернет. В рамките на обучението те ще изследват значението на образованието като средство за личностно развитие, равни възможности и независимост. Чрез интерактивни дейности и реални примери участниците ще придобият знания за правото на образование, ще обсъдят социалните и културни фактори, които понякога ограничават достъпа до него, и ще бъдат насърчени да изграждат общности, в които образованието се цени като основна човешка ценност и път към по-добро бъдеще.