България

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

Успехът донесе 100 точки на Замфиров за класирането в Световната купа и 60 за наредилия се на трето място Радослав Янков

18 януари 2026, 15:31
За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума
Източник: БТА

Т ервел Замфиров спечели състезанието от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско! Българинът триумфира над австриеца Фабиан Обман с разлика от 0.15 секунди. Това беше първа победа за сънародника ни по време на спускане от Световната купа. Успехът донесе 100 точки на Замфиров за класирането в Световната купа и 60 за наредилия се на трето място Радослав Янков. 

Страхотните победи на Радослав Янков и Тервел Замфиров по време на ¼-финалите в паралелния гигантски слалом за мъже от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско подсигуриха сигурен подиум на България. Причината за него беше ½-финала, който се заформи с участието на двамата. 

В първия кръг от директните елиминации Янков се наложи над италианеца Аарон Марк, който е лидер в генералното класиране за Световната купа. Замфиров елиминира трикратния световен шампион и победител в Банско през миналата година Андреас Промегер. 

На четвъртфиналите Янков отстрани победителя от събота и олимпийски шампион Бенямин Карл от Австрия, докато Замфиров се наложи над италианеца Маурицио Бормолини, който сгреши сериозно при спускането си. 

Последва победа на Замфиров след падане на Янков по време на спускането под връх Тодорка. В другия полуфинал надделя австриецът Фабиан Обман, който победи германеца Яник Ангененд.

В крайна сметка Замфиров победи Фабиан Обман с разлика от само 0.15 секунди. Златков пък спечели бронза, след като изпревари Ангененд в битката за третото място. 

Успехът на Замфиров е втора победа за български сноубордист в Банско. Първата е на Радослав Янков през 2017 година, когато той записа и едно второ място. Класиранията на подиума пък са общо пет, след като Янков има и едно трето място през 2025 година.

Двамата бяха наградени от председателя на федерацията Цеко Минев и местния кмет Стойчо Баненски. 

Една от легендите на пистите под връх Тодорка - Рамона Терезия Хофмайстер, отказа родната надежда Малена Замфирова по време на ¼-финалите в паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Сънародничката ни не допусна груби грешки по време на спускането, но шампионката я изпревари по синята писта с 0.76. 16-годишната българка избра синьото трасе на пистата "Алберто Томба" на Бъндеришка поляна и победи канадката Вей Ланши по време на 1/8-финалите. Малена остана пета в квалификациите преди обяд. 

На полуфиналите Хофмайстер бе спряна от лидеркарата в класирането за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която на четвъртфиналите се справи с Жули Цог от Швейцария.

В другия полуфинал съпернички бяха италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, които на четвъртфиналите спечелиха срещу Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна. Кафонт спечели след падане на Далмасо и на финала се състезава с Мики. 

В победителка при жените се превърна Елиза Кафонт, която в последните метри от пистата изпревари Цубаки Мики и я победи с разлика от 0.14 секунди. 

Източник: БГНЕС    
Тервел Замфиров Радослав Янков Световна купа по сноуборд Банско Алпийски сноуборд Паралелен гигантски слалом Български сноубордисти Победи и подиуми Малена Замфирова Елиза Кафонт
Последвайте ни
Предложение: Междусрочната ваканция да стане 9 дни заради грипа

Предложение: Междусрочната ваканция да стане 9 дни заради грипа

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка „Гражданска отговорност“

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка „Гражданска отговорност“

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

Какво става след 31 януари с лева и еврото

Какво става след 31 януари с лева и еврото

pariteni.bg
10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

България Преди 32 минути

„AI няма да замени всички хора, ще замени тези, които не са спечелили доверие“, категоричен е предприемачът

,

Митове за храненето: Какво наистина казва науката

Любопитно Преди 45 минути

Разгледахме 7 популярни мита за храненето, които науката отдавна е развенчала

Сблъсъци между протестиращите групи в Минеаполис

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE)

Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

България Преди 4 часа

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

5 навика на "богатите момичета“ за по-добри финанси през 2026 г.

Любопитно Преди 5 часа

Сред първите навици, цитирани от популярната финансова инфлуенсърка Миа Макграт, е поддържането на ежедневна видимост върху финансите ѝ

Останки от изчезналия самолет

Изчезналият самолет в Индонезия се е разбил, пътниците ги няма

Свят Преди 5 часа

Вчера следобед властите загубиха връзка с турбовитловия самолет на авиокомпанията Indonesia Air Transport

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

Любопитно Преди 5 часа

Певецът говори откровено за вярата, семейството, музиката, която прави и онази, която би искал да прави

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

България Преди 5 часа

<p>Сравнихме цените на храни за година &ndash; какво се промени</p>

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

България Преди 6 часа

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Златният час: Как проявяването му може да промени късмета и съдбата ви

Любопитно Преди 6 часа

Всеки ден има тих прозорец, когато светът се усеща малко по-мек, по-спокоен и по-отворен - това време се нарича златен час

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Махмурлукът се влошава с годините: Защо тялото вече не понася нощта на пиене като преди

Любопитно Преди 6 часа

Много хора усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години

Антиправителствен протест в Иран

Бивш депутат: Иран е използвал химическо вещество срещу протестиращи

Свят Преди 6 часа

Бившият член на британския парламент Бил Рамел заяви, че е видял „достоверен доклад“, описващ тежко малтретиране на задържани по време на продължаващите демонстрации

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

Въздухът в София тази сутрин е в жълтата зона по замърсяване

България Преди 7 часа

Най-мръсен е въздухът тази сутрин в централната градска част и кварталите Красно село, Борово, Овча купел, Люлин, „Зона Б-5“

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

България Преди 7 часа

Средната възраст на заболелите деца през този сезон е около 3-4-годишна възраст, тоест става дума за деца в детските градини

Иван Несторов

Почина актьорът Иван Несторов

България Преди 8 часа

Поклонението е на 21 януари, сряда, от 12:30 ч. в столичния храм „Свети Седмочисленици“

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Демократите в Сената са против новите мита на Тръмп заради Гренландия

Свят Преди 8 часа

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Кевин Костнър на 71: мъжът, който никога не се отказа от своите истории

Edna.bg

Дженифър Лорънс признава, че е загубила ролята на Шарън Тейт от Марго Роби, защото не била „достатъчно красива“!

Edna.bg

Мароко отмъква легендата Иниеста от Испания за мащабен проект

Gong.bg

Малена Замфирова: Добро представяне, но знам, че мога и по-добре

Gong.bg

Тервел Замфиров е големият шампион в Банско

Nova.bg

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност"

Nova.bg