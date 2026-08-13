Ескалация по крайбрежието на Черно море: Севастопол потъна в мрак, Измаил е ударен

Петролен танкер (вляво) след руска атака по пристанищна инфраструктура в украинския град на Дунава Измаил

Севастопол остана без ток след съобщено от руските власти „масирано“ украинско нападение с дронове; местните власти твърдят, че руските сили са отблъснали атаките и се оценяват щетите.

Русия е нанесла удари по Измаил, при които е повредена пристанищна инфраструктура и е избухнал пожар, според украинските власти.

Атаките засегнаха ключова инфраструктура от двете страни: Севастопол е важен руски военноморски център в окупирания Крим, а Измаил е най-голямото украинско дунавско пристанище, през което преминават зърно и други стоки.

Moscow reports a day of strikes on the Odessa and Nikolaev port hubs. A Swedish-supplied assault boat is claimed destroyed at Ochakov, alongside fuel storage and vessels at Chernomorsk and Odessa. Kiev has not commented on the claims.



The Ochakov claim

TASS reported that Russian… pic.twitter.com/FIBhJeZyoe — Zlatti71 (@Zlatti_71) August 12, 2026

Пристанищния град на Черно море Севастопол - на окупирания през 2014 г. от Русия Кримски полуостров - е отново без ток сред украински атаки с дронове тази нощ, предадоха ТАСС и ДПА, като се позоваха на местните власти, назначени от Москва.

Рано тази сутрин губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че електроснабдяването в града е прекъснато след "масирано" украинско нападение.

Той отбеляза, че руските сили отблъскват атаките, а експерти правят оценка на нанесените щети.

Мащабна украинска атака остави част от Севастопол без ток

Междувременно стана ясно, че руските сили са нанесли удари тази нощ в украинския град на р. Дунав Измаил, като са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като се позова на местната военна администрация.

"В нощта срещу 13 август врагът отново атакува Измаилски район. Нанесени са удари по пристанищната инфраструктура. В резултат на атаката има щети, избухна пожар“, се казва в публикацията.

В Измаил е най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост.