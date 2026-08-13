Ескалация по крайбрежието на Черно море: Севастопол потъна в мрак, Измаил е ударен

- Севастопол остана без ток след съобщено от руските власти „масирано“ украинско нападение с дронове; местните власти твърдят, че руските сили са отблъснали атаките и се оценяват щетите.
- Русия е нанесла удари по Измаил, при които е повредена пристанищна инфраструктура и е избухнал пожар, според украинските власти.
- Атаките засегнаха ключова инфраструктура от двете страни: Севастопол е важен руски военноморски център в окупирания Крим, а Измаил е най-голямото украинско дунавско пристанище, през което преминават зърно и други стоки.
Moscow reports a day of strikes on the Odessa and Nikolaev port hubs. A Swedish-supplied assault boat is claimed destroyed at Ochakov, alongside fuel storage and vessels at Chernomorsk and Odessa. Kiev has not commented on the claims.— Zlatti71 (@Zlatti_71) August 12, 2026
The Ochakov claim
TASS reported that Russian… pic.twitter.com/FIBhJeZyoe
Пристанищния град на Черно море Севастопол - на окупирания през 2014 г. от Русия Кримски полуостров - е отново без ток сред украински атаки с дронове тази нощ, предадоха ТАСС и ДПА, като се позоваха на местните власти, назначени от Москва.
Рано тази сутрин губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев обяви, че електроснабдяването в града е прекъснато след "масирано" украинско нападение.
Той отбеляза, че руските сили отблъскват атаките, а експерти правят оценка на нанесените щети.
Мащабна украинска атака остави част от Севастопол без ток
Междувременно стана ясно, че руските сили са нанесли удари тази нощ в украинския град на р. Дунав Измаил, като са нанесени щети на пристанищна инфраструктура и е причинен пожар, предаде Укринформ, като се позова на местната военна администрация.
"В нощта срещу 13 август врагът отново атакува Измаилски район. Нанесени са удари по пристанищната инфраструктура. В резултат на атаката има щети, избухна пожар“, се казва в публикацията.
В Измаил е най-голямото украинско пристанище на Дунава, като оттам минават зърно и други стоки от първа необходимост.