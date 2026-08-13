Лято с изненади: Бури и градушки връхлитат България в следващите дни

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Четвъртък ще донесе рязко влошаване на времето в части от България - нахлува по-хладен въздух, а в Югозападна България, Горнотракийската низина и планините се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки; температурите ще достигнат 26–31°, до 35° на югозапад.

По Черноморието е обявен жълт код за силен вятър - североизточният вятър временно ще е силен, с вълнение 3–4 бала, а температурите ще се понижат до 25–28°; НИМХ предупреждава за летящи предмети и затруднения при дейности на открито.

Времето се успокоява през уикенда - петък и събота ще са предимно слънчеви, с температури 27–32°; в петък все още са възможни кратки валежи и гръмотевици над Източна България и югозападните планини, докато в събота вероятността за валежи е малка.

В четвъртък от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, Горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Температурите около 15 ч. ще бъдат между 26° и 31°, в югозападните райони – до 35°.

В София максималните температури ще бъдат около 29°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 13 август 2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат - максималните ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Картата на НИМХ за предупредителните кодове за опасни явления показва, че в четвъртък, 13 август, се очаква опасност от силен вятър над морето.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 13 август 2026 г. Източник: НИМХ

От института предупреждават гражданите да бъдат внимателни заради възможни летящи във въздуха предмети. Поради силния вятър са възможни и локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В петък и събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 27° и 32°.

В петък над Източна България и планините и планинските райони в Югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 14 август 2026 г. Източник: НИМХ

В събота вероятността за валежи е малка. В Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 август 2026 г. Източник: НИМХ

Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

плодове, зеленчуци и салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.